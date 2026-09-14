Ціни на АЗС підскочили більш як на гривню: скільки коштують бензин і дизпальне

У понеділок, 14 вересня, середні ціни на пальне в Україні помітно зросли. Бензин А-95 подорожчав на 1,05 грн/л — до 85,01 грн/л, а дизельне пальне подорожчало на 1,31 грн/л — до 95,94 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».