Ціни на АЗС підскочили більш як на гривню: скільки коштують бензин і дизпальне

У понеділок, 14 вересня, середні ціни на пальне в Україні помітно зросли. Бензин А-95 подорожчав на 1,05 грн/л — до 85,01 грн/л, а дизельне пальне подорожчало на 1,31 грн/л — до 95,94 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
14 вересня 2026, 17:10
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Середні ціни на пальне
Станом на 14 вересня середні ціни становили:
- А-95 преміум — 88,88 грн/л;
- А-95 — 85,01 грн/л;
- А-92 — 80,59 грн/л;
- дизельне пальне — 95,94 грн/л;
- автогаз — 43,51 грн/л.
Порівняно з попереднім робочим днем, 11 вересня, ціни змінилися так:
- А-95 преміум подорожчав на 1,46 грн/л;
- А-95 — на 1,05 грн/л;
- А-92 — на 0,90 грн/л;
- дизельне пальне — на 1,31 грн/л;
- автогаз — на 0,07 грн/л.
Джерело: Мінфін
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