Місцеві бюджети отримали 421 млрд грн податків за 9 місяців: звідки надійшла основна сума

За дев’ять місяців 2026 року місцеві бюджети отримали 421 млрд грн податків — на 17,5% більше, ніж торік. Найбільшу частку надходжень забезпечив ПДФО: громади отримали від нього 257,9 млрд грн, повідомляє Державна податкова служба України.

Надходження до місцевих бюджетів зросли на 17,5%: скільки податків сплатили за 9 місяців

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За дев’ять місяців 2026 року місцеві бюджети поповнилися 421 млрд грн податків. Порівняно із січнем-вереснем минулого року громади отримали майже на 62,7 млрд грн більше — приріст становив 17,5%.

Найбільше коштів традиційно забезпечив податок на доходи фізичних осіб. За січень-вересень надходження від ПДФО сягнули 257,9 млрд грн, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

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Помітну частину доходів місцевих бюджетів також сформували надходження від єдиного податку — 62,2 млрд грн. За рік вони зросли на 11,26%.

Ще 49 млрд грн громади отримали від податку на майно, а 26,1 млрд грн — від податку на прибуток підприємств. Порівняно з минулим роком надходження від цих податків збільшилися на 13,15% та 24,5% відповідно.

Серед інших джерел — рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення, від якої місцеві бюджети отримали 4 млрд грн. Туристичний збір приніс 287,2 млн грн — на 22,6% більше, ніж торік. Надходження від збору за місця для паркування транспортних засобів становили 176,7 млн грн і зросли на 13,2%.

У Державній податковій службі наголошують, що сплата податків є внеском у фінансову стійкість держави та громад. В умовах воєнного стану ці кошти допомагають забезпечувати необхідні видатки та підтримувати економіку країни.