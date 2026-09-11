Топ-5 новин за п'ятницю: сторічне партнерство з Канадою, гарантії на якість новобудов і можливе підвищення ПДВ

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні 10 вересня підписали Декларацію про 100-річне партнерство. Документ передбачає перехід від традиційної допомоги Україні до довгострокової стратегічної співпраці у сфері оборони, торгівлі, інвестицій та відновлення.

Як повідомив Latifundist, в Україні обговорюють можливість тимчасового підвищення основної ставки ПДВ на 1%. Додаткові надходження пропонують спрямувати до спеціального фонду для компенсації бізнесу за зруйновані війною виробничі та складські об'єкти.

Уряд підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій щодо запровадження щонайменше 10-річної гарантії на якість нових об'єктів нерухомості. Відлік гарантійного строку пропонується вести з моменту прийняття об'єкта в експлуатацію.

В окремих регіонах України аптеки зіткнулися зі скороченням запасів деяких лікарських засобів. За окремими позиціями наявних залишків може вистачити лише на два-три тижні. Про це повідомляє «Укрїнформ» з посиланням на «Аптечну професійну асоціацію України» (АПАУ).

Від початку вересня Україна експортувала альтернативними логістичними маршрутами 630 тис. тонн агропродукції, — заявив міністр Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Це близько 40% від обсягів, які могли б експортуватися за повноцінної роботи логістичної системи. У серпні цей показник становив 33%.