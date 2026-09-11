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11 вересня 2026, 8:00

Сторічне партнерство України та Канади: $435 млн на енергетику і нові інвестиції

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні 10 вересня підписали Декларацію про 100-річне партнерство. Документ передбачає перехід від традиційної допомоги Україні до довгострокової стратегічної співпраці у сфері оборони, торгівлі, інвестицій та відновлення.

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні 10 вересня підписали Декларацію про 100-річне партнерство.

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Найбільш конкретним фінансовим результатом візиту стали майже 435 млн канадських доларів нових кредитних гарантій для Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти мають підтримати енергетичну безпеку України, зокрема закупівлю газу перед зимою та резервних генераторів.

Для української економіки це означає додаткові ресурси для проходження опалювального сезону та зниження ризиків для підприємств, які залежать від стабільного енергопостачання.

Крім того, Канада виділяє близько 350 млн CAD на засоби протиповітряної оборони. Постачання відбуватиметься через американський механізм JUMPSTART. Загальний обсяг канадської допомоги Україні після оголошених рішень перевищив 26 млрд канадських доларів.

Головний довгостроковий ефект — інвестиції та виробництво

Водночас економічне значення домовленостей виходить далеко за межі нинішньої фінансової допомоги.

Україна та Канада домовилися створити довгострокове оборонно-промислове партнерство. Країни спільно вироблятимуть безпілотники, системи протидії дронам, засоби електронного придушення та пріоритетні види боєприпасів. Передбачені спільні дослідження, передача технологій і більш прогнозовані закупівлі виробленої продукції.

Канада також планує протягом двох років довести власне виробництво дронів до мільйонів одиниць, причому третина вироблених безпілотників має передаватися Україні.

Для українського оборонного сектору це відкриває можливість отримати доступ до канадських виробничих потужностей, технологій і капіталу, а також інтегрувати українські розробки у міжнародні ланцюги постачання.

Не менш важливим є економічний блок сторічного партнерства. Канада та Україна домовилися розширювати торгівлю та інвестиції в межах модернізованої Угоди про вільну торгівлю, розвивати державно-приватні партнерства та використовувати механізми зниження ризиків для залучення приватного капіталу у відновлення України.

Канада також працюватиме з МВФ, Світовим банком та ЄБРР над підтримкою макрофінансової стабільності України та мобілізацією приватних інвестицій.

Окремий напрям — критичні мінерали. Україна та Канада започаткували ініціативу зі спільних досліджень і пошуку нових можливостей у цій сфері. У перспективі це може створити основу для канадських інвестицій у розвідку, видобуток та переробку українських ресурсів.

Що це означає для України найближчим часом

Безпосередній ефект від домовленостей — це додаткові ресурси для енергетики, ППО та підготовки до зими. Однак головна економічна цінність декларації полягає в іншому: Канада погоджується переходити від моделі фінансової допомоги до моделі спільного виробництва та інвестування.


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У короткостроковій перспективі це має допомогти Україні пройти зиму та захистити критичну інфраструктуру. У середньостроковій — створити нові виробничі проєкти, залучити канадський капітал та розширити експорт.

Водночас важливо, що сама декларація про сторічне партнерство не є пакетом на десятки мільярдів доларів безпосереднього фінансування. Значна частина економічного ефекту залежатиме від подальших контрактів, інвестиційних проєктів, спільного виробництва та реалізації домовленостей.

Сторони планують укласти повноцінну угоду про стратегічне партнерство, яка матиме три основні напрями: оборонні інновації, економічне зростання та відновлення, а також гуманітарні й міжлюдські зв’язки.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Игорь УА
Игорь УА
11 вересня 2026, 11:13
#
Якби ще наші канадські брати і союзники зробили нам таку послугу — залишили в себе Потужного і його Олену, ціни б їм взагалі не було б.
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