Національний банк України встановив офіційний курс долара на 7 жовтня на рівні 44,94 грн/$. Американська валюта подешевшала на 11 копійок порівняно з попереднім днем. Про це йдеться в даних НБУ.
6 жовтня 2026, 16:43
Долар відійшов від історичного максимуму: курс НБУ на 7 жовтня
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6 жовтня офіційний курс долара становив 45,05 грн/$. Таким чином, після виходу вище психологічної позначки 45 грн долар повернувся до зниження.
Як змінився курс євро
Європейська валюта, навпаки, зміцнилася. На 7 жовтня НБУ встановив курс євро на рівні 50,63 грн/€, що на 15 копійок вище, ніж днем раніше.
6 жовтня офіційний курс становив 50,48 грн/€.
Отже, на 7 жовтня офіційні курси становлять: долар — 44,94 грн, євро — 50,63 грн.
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Джерело: Мінфін
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