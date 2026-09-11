Аграріям потрібно до 80 млрд грн: Україна розширює кредитування та підтримку експорту

Від початку вересня Україна експортувала альтернативними логістичними маршрутами 630 тис. тонн агропродукції, — заявив міністр Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Це близько 40% від обсягів, які могли б експортуватися за повноцінної роботи логістичної системи. У серпні цей показник становив 33%.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними Мінагрополітики, з початку вересня експортовано:

380 тис. тонн зернових — 35% від необхідного обсягу;

94 тис. тонн олійних культур — 60%;

97 тис. тонн олії — 66%;

60 тис. тонн шроту — близько третини потреби.

У відомстві зазначають, що альтернативна логістика у вересні працює краще, ніж у серпні, однак її пропускна спроможність залишається обмеженою.

Агросектору потрібно до 80 млрд грн на посівну

Для підтримки агровиробників держава розширила можливості фінансування та зберігання врожаю. Зокрема, для аграріїв прифронтових регіонів через Державний аграрний реєстр доступні безкоштовні полімерні рукави для зберігання зерна. На програму вже залучили понад $12 млн.

Після змін у регулюванні НБУ коефіцієнт ліквідності зерна як застави для кредитування підвищили з 0,4 до 0,75. За програмою «5−7−9%» агропідприємства можуть залучати до 90 млн грн оборотного фінансування під 10% річних.

Читайте також: Агроекспорт України за 27 днів серпня скоротився майже вдвічі

На державні портфельні гарантії, зокрема для агросектору, уряд спрямував понад 20 млрд грн.

Кредитування агросектору зростає приблизно на 3,5 млрд грн на тиждень. За збереження темпів аграрії можуть отримати близько 15 млрд грн додаткового фінансування на місяць та до 60 млрд грн до кінця року. Загальна потреба для проведення осінньої посівної оцінюється до 80 млрд грн.