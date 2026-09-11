В Україні можуть підвищити ПДВ до 21% для компенсації зруйнованому бізнесу

Як повідомив Latifundist, в Україні обговорюють можливість тимчасового підвищення основної ставки ПДВ на 1%. Додаткові надходження пропонують спрямувати до спеціального фонду для компенсації бізнесу за зруйновані війною виробничі та складські об'єкти.

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Ідею обговорювали під час зустрічі представників бізнесу з урядом. Спочатку розглядалося підвищення ПДВ на 2%, однак запропонували обмежитися 1%. Але остаточного рішення наразі немає.

За запропонованою моделлю підвищена ставка діяла б лише протягом воєнного стану, а кошти не спрямовувалися б на поточні бюджетні видатки.

Паралельно планують створити механізм страхування воєнних ризиків. Компанія зможе застрахувати виробничі або складські активи, сплативши 2% їхньої вартості. Максимальна сума покриття для одного підприємства може становити $10 млн, а компенсація виплачуватиметься за фактично понесені збитки.



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Як це може працювати



Передбачається, що механізм працюватиме через страхові компанії та спеціальний фонд. Україна планує залучити до нього близько $1 млрд, ще $1 млрд очікується від міжнародних партнерів. Одним із джерел українського фінансування може стати додатковий 1% ПДВ.

Водночас підвищення податку може позначитися на цінах для споживачів. У Мінекономіки наголосили, що наразі йдеться лише про робочу модель, параметри якої ще можуть змінитися. Також уряд розглядає можливі зміни імпортних мит.

Нині основна ставка ПДВ в Україні становить 20%.