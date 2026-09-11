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11 вересня 2026, 18:48

В Україні можуть підвищити ПДВ до 21% для компенсації зруйнованому бізнесу

Як повідомив Latifundist, в Україні обговорюють можливість тимчасового підвищення основної ставки ПДВ на 1%. Додаткові надходження пропонують спрямувати до спеціального фонду для компенсації бізнесу за зруйновані війною виробничі та складські об'єкти.

Як повідомив Latifundist, в Україні обговорюють можливість тимчасового підвищення основної ставки ПДВ на 1%.

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Ідею обговорювали під час зустрічі представників бізнесу з урядом. Спочатку розглядалося підвищення ПДВ на 2%, однак запропонували обмежитися 1%. Але остаточного рішення наразі немає.

За запропонованою моделлю підвищена ставка діяла б лише протягом воєнного стану, а кошти не спрямовувалися б на поточні бюджетні видатки.

Паралельно планують створити механізм страхування воєнних ризиків. Компанія зможе застрахувати виробничі або складські активи, сплативши 2% їхньої вартості. Максимальна сума покриття для одного підприємства може становити $10 млн, а компенсація виплачуватиметься за фактично понесені збитки.


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Як це може працювати


Передбачається, що механізм працюватиме через страхові компанії та спеціальний фонд. Україна планує залучити до нього близько $1 млрд, ще $1 млрд очікується від міжнародних партнерів. Одним із джерел українського фінансування може стати додатковий 1% ПДВ.

Водночас підвищення податку може позначитися на цінах для споживачів. У Мінекономіки наголосили, що наразі йдеться лише про робочу модель, параметри якої ще можуть змінитися. Також уряд розглядає можливі зміни імпортних мит.

Нині основна ставка ПДВ в Україні становить 20%.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
youknow
youknow
11 вересня 2026, 21:40
#
А закони підписать щоб кошти отримати і державі добре для розвитку ніяк? наприклад: зміни у сфері державної служби, прозорий відбір прокурорів, посилення незалежності наглядових рад державних підприємств, виконання стратегії захисту прав людини, а також поступове відкриття ринків газу та електроенергії. то ви вибрали «щимити» бізнес замість підписання необхідних законів, розвитку України та добробуту громадян?
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
11 вересня 2026, 21:51
#
Твої «закони» які треба підписати для твоїх нових кредитів — це значно більша смерть для населення, ніж 1% пдв. І тут не головне цей 1 відсоток, він не вплине на ціни сильно, багато і інших факторів для здорожчання товарів.
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0
RobinG
RobinG
11 вересня 2026, 22:02
#
Головне що з фєдєраціі сміялись, що вони підняли до 22. а самі такі самі.
+
0
ESP3
ESP3
11 вересня 2026, 22:40
#
Помочь бизнесу — увеличить ПДВ. 3 раза прочитал. Думал может не верно понял.

Это все равно, что помочь
1. бедному — забрав у него последнее
2. голодному — забрав у него еду
3. больному — забрав у него лекарства

Для того, чтобы все что забрали, потом разделить поровну со всеми нуждающимся.

Это новому премьеру такие идеи в голову приходят? Все с ним ясно
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