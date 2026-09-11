Запасів деяких ліків може вистачити лише на 2−3 тижні: що відбувається з постачанням в Україні

В окремих регіонах України аптеки зіткнулися зі скороченням запасів деяких лікарських засобів. За окремими позиціями наявних залишків може вистачити лише на два-три тижні. Про це повідомляє «Укрїнформ» з посиланням на «Аптечну професійну асоціацію України» (АПАУ).

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Причиною називають зростання попиту та перебої в постачанні після пошкодження логістичної й цивільної інфраструктури внаслідок російських атак.



В асоціації зазначають, що дистриб’ютори вже фіксують затримки з доставкою окремих категорій препаратів. При цьому визначити точні строки повного відновлення поставок наразі вдається не завжди.

Де виникають проблеми з постачанням

Аптеки є кінцевою ланкою ланцюга постачання ліків, тому не можуть самостійно компенсувати дефіцит, якщо необхідні препарати відсутні у виробників або дистриб’юторів.

В АПАУ вважають, що для стабілізації ситуації потрібна координація між виробниками, оптовими постачальниками, аптечними мережами та державними органами.

Представники фармацевтичного ринку вже проводять консультації з Міністерством охорони здоров’я та профільним комітетом Верховної Ради щодо можливих рішень.

Серед пропозицій АПАУ — спрощення процедур ввезення лікарських засобів, розширення доступу аптек до фінансової підтримки та пільгового кредитування, а також використання механізмів паралельного імпорту.

Ще один напрям — розширення можливостей для роботи аптечних пунктів у захищених приміщеннях. Йдеться, зокрема, про метро, підземні переходи та укриття.

Водночас в АПАУ закликають населення не створювати ажіотажу та не скуповувати ліки без нагальної потреби. Надмірне формування домашніх запасів може додатково навантажити систему постачання та ускладнити доступ до препаратів для інших пацієнтів.

Людям, які постійно приймають ліки для лікування хронічних захворювань, рекомендують заздалегідь планувати їх придбання та мати запас приблизно на два-три місяці відповідно до призначень лікаря.



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Як система адаптується

Попри перебої з окремими поставками, аптечний сектор продовжує працювати. В АПАУ зазначають, що ситуацію з наявністю препаратів постійно відстежують, щоб не допустити системних перебоїв.

Проблеми з фізичною доступністю ліків в Україні найбільше проявляються у прифронтових районах і сільській місцевості. Водночас аптечна мережа загалом не скорочується: станом на вересень 2026 року в реєстрі налічується близько 18 тис. аптечних закладів проти приблизно 16,2 тис. у квітні 2022 року.

Окремо держава працює над захистом фармацевтичної логістики. Уряд уже дозволив компаніям використовувати додаткові складські приміщення та потужності інших ліцензіатів. Це дає змогу розосереджувати запаси та зменшувати ризик їх одночасної втрати внаслідок ударів по складській інфраструктурі.

На тлі проблем із традиційною логістикою розвиваються й альтернативні способи доставки. Зокрема, «Мінфін» повідомляв про використання безпілотників для доставки препаратів за програмою «Доступні ліки» у віддалені та прифронтові громади.