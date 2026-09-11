Запасів деяких ліків може вистачити лише на 2−3 тижні: що відбувається з постачанням в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 вересня 2026, 11:49

Запасів деяких ліків може вистачити лише на 2−3 тижні: що відбувається з постачанням в Україні

В окремих регіонах України аптеки зіткнулися зі скороченням запасів деяких лікарських засобів. За окремими позиціями наявних залишків може вистачити лише на два-три тижні. Про це повідомляє «Укрїнформ» з посиланням на «Аптечну професійну асоціацію України» (АПАУ).

В окремих регіонах України аптеки зіткнулися зі скороченням запасів деяких лікарських засобів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причиною називають зростання попиту та перебої в постачанні після пошкодження логістичної й цивільної інфраструктури внаслідок російських атак.


В асоціації зазначають, що дистриб’ютори вже фіксують затримки з доставкою окремих категорій препаратів. При цьому визначити точні строки повного відновлення поставок наразі вдається не завжди.

Де виникають проблеми з постачанням

Аптеки є кінцевою ланкою ланцюга постачання ліків, тому не можуть самостійно компенсувати дефіцит, якщо необхідні препарати відсутні у виробників або дистриб’юторів.

В АПАУ вважають, що для стабілізації ситуації потрібна координація між виробниками, оптовими постачальниками, аптечними мережами та державними органами.

Представники фармацевтичного ринку вже проводять консультації з Міністерством охорони здоров’я та профільним комітетом Верховної Ради щодо можливих рішень.

Серед пропозицій АПАУ — спрощення процедур ввезення лікарських засобів, розширення доступу аптек до фінансової підтримки та пільгового кредитування, а також використання механізмів паралельного імпорту.

Ще один напрям — розширення можливостей для роботи аптечних пунктів у захищених приміщеннях. Йдеться, зокрема, про метро, підземні переходи та укриття.

Водночас в АПАУ закликають населення не створювати ажіотажу та не скуповувати ліки без нагальної потреби. Надмірне формування домашніх запасів може додатково навантажити систему постачання та ускладнити доступ до препаратів для інших пацієнтів.

Людям, які постійно приймають ліки для лікування хронічних захворювань, рекомендують заздалегідь планувати їх придбання та мати запас приблизно на два-три місяці відповідно до призначень лікаря.


Читайте також: Українцям розширили доступ до ліків: у програму додали 260 нових препаратів


Як система адаптується

Попри перебої з окремими поставками, аптечний сектор продовжує працювати. В АПАУ зазначають, що ситуацію з наявністю препаратів постійно відстежують, щоб не допустити системних перебоїв.

Проблеми з фізичною доступністю ліків в Україні найбільше проявляються у прифронтових районах і сільській місцевості. Водночас аптечна мережа загалом не скорочується: станом на вересень 2026 року в реєстрі налічується близько 18 тис. аптечних закладів проти приблизно 16,2 тис. у квітні 2022 року.

Окремо держава працює над захистом фармацевтичної логістики. Уряд уже дозволив компаніям використовувати додаткові складські приміщення та потужності інших ліцензіатів. Це дає змогу розосереджувати запаси та зменшувати ризик їх одночасної втрати внаслідок ударів по складській інфраструктурі.

На тлі проблем із традиційною логістикою розвиваються й альтернативні способи доставки. Зокрема, «Мінфін» повідомляв про використання безпілотників для доставки препаратів за програмою «Доступні ліки» у віддалені та прифронтові громади.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами