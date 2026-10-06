Google обмежує безкоштовний доступ до Gemini: що залишиться доступним без оплати

Google готує нові обмеження для користувачів Gemini : без підписки сервіс працюватиме лише на найпростішій доступній моделі. Для використання Pro доведеться оформити дорожчу підписку. Зміни набудуть чинності 9 жовтня. Про це пише Heise online.

Google змінює умови Gemini: без підписки залишиться лише спрощена версія

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З 9 жовтня користувачі без підписки втратять доступ до потужніших моделей Gemini. Вони зможуть користуватися лише Flash-Lite, тоді як доступ до Pro стане привілеєм платних тарифів.

За даними Heise online, нові умови Google описав у документі підтримки. Flash-Lite призначена для швидких запитів і простіших завдань. Однак вона не розрахована на складніші сценарії використання Gemini, зокрема написання великого обсягу коду чи створення довгих документів.

Що залишиться безкоштовним

Після зміни умов без підписки буде доступна лише Flash-Lite. Користувачі зможуть і надалі використовувати Gemini для швидкого пошуку та виконання простіших завдань, але доступ до потужніших моделей буде обмежений.

Водночас Google змінює умови не лише для безкоштовних користувачів. Власники тарифу AI Plus за 4,99 євро на місяць зможуть користуватися Flash-Lite та Flash, але втратять доступ до моделі Pro.

Користувачам, які хочуть і надалі використовувати Gemini Pro, доведеться перейти на тариф AI Pro за 21,99 євро на місяць. Ще вищий рівень доступу пропонує AI Ultra — від 99,99 євро на місяць.

Для AI Pro та AI Ultra також доступна функція Deep Think, призначена для складнішого опрацювання завдань.

Коли запрацюють нові обмеження

Нові правила для користувачів без підписки почнуть діяти 9 жовтня. Клієнтів тарифу AI Plus Google має окремо повідомити електронною поштою про те, коли саме зміни набудуть чинності для них.

Google також дозволяє обирати рівень зусиль моделі — низький, середній або високий. Вищий рівень має покращувати здатність Gemini виконувати завдання та формувати детальніші відповіді, однак водночас швидше витрачає доступний ліміт використання.

Компанія також пропонує AI-кредити, які дають змогу розширювати ліміти використання для тарифів AI Pro та AI Ultra.

Google змінює умови доступу до Gemini

Нові обмеження є черговою зміною умов користування Gemini. Раніше Google вже переглядав ліміти використання своїх моделей.

Компанія розширює можливості платних тарифів і тестує нові моделі підписки. У Google зазначають, що розвиток таких моделей пов'язаний зі зростанням генеративного штучного інтелекту та появою складніших функцій у застосунках.

Окремо цього тижня Google представив нову версію асистента Gemini під назвою Argon. Наразі він доступний лише експертам із кібербезпеки.