Google обмежує безкоштовний доступ до Gemini: що залишиться доступним без оплати

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 жовтня 2026, 17:00

Google обмежує безкоштовний доступ до Gemini: що залишиться доступним без оплати

Google готує нові обмеження для користувачів Gemini: без підписки сервіс працюватиме лише на найпростішій доступній моделі. Для використання Pro доведеться оформити дорожчу підписку. Зміни набудуть чинності 9 жовтня. Про це пише Heise online.

Google готує нові обмеження для користувачів Gemini: без підписки сервіс працюватиме лише на найпростішій доступній моделі.
Google змінює умови Gemini: без підписки залишиться лише спрощена версія
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

З 9 жовтня користувачі без підписки втратять доступ до потужніших моделей Gemini. Вони зможуть користуватися лише Flash-Lite, тоді як доступ до Pro стане привілеєм платних тарифів.

За даними Heise online, нові умови Google описав у документі підтримки. Flash-Lite призначена для швидких запитів і простіших завдань. Однак вона не розрахована на складніші сценарії використання Gemini, зокрема написання великого обсягу коду чи створення довгих документів.

Що залишиться безкоштовним

Після зміни умов без підписки буде доступна лише Flash-Lite. Користувачі зможуть і надалі використовувати Gemini для швидкого пошуку та виконання простіших завдань, але доступ до потужніших моделей буде обмежений.

Водночас Google змінює умови не лише для безкоштовних користувачів. Власники тарифу AI Plus за 4,99 євро на місяць зможуть користуватися Flash-Lite та Flash, але втратять доступ до моделі Pro.

Користувачам, які хочуть і надалі використовувати Gemini Pro, доведеться перейти на тариф AI Pro за 21,99 євро на місяць. Ще вищий рівень доступу пропонує AI Ultra — від 99,99 євро на місяць.

Для AI Pro та AI Ultra також доступна функція Deep Think, призначена для складнішого опрацювання завдань.

Коли запрацюють нові обмеження

Нові правила для користувачів без підписки почнуть діяти 9 жовтня. Клієнтів тарифу AI Plus Google має окремо повідомити електронною поштою про те, коли саме зміни набудуть чинності для них.

Google також дозволяє обирати рівень зусиль моделі — низький, середній або високий. Вищий рівень має покращувати здатність Gemini виконувати завдання та формувати детальніші відповіді, однак водночас швидше витрачає доступний ліміт використання.

Компанія також пропонує AI-кредити, які дають змогу розширювати ліміти використання для тарифів AI Pro та AI Ultra.

Google змінює умови доступу до Gemini

Нові обмеження є черговою зміною умов користування Gemini. Раніше Google вже переглядав ліміти використання своїх моделей.

Компанія розширює можливості платних тарифів і тестує нові моделі підписки. У Google зазначають, що розвиток таких моделей пов'язаний зі зростанням генеративного штучного інтелекту та появою складніших функцій у застосунках.

Окремо цього тижня Google представив нову версію асистента Gemini під назвою Argon. Наразі він доступний лише експертам із кібербезпеки.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Itellyou101 и 30 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами