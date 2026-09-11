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11 вересня 2026, 10:38

10 років гарантії на новобудови: уряд готує нові правила для забудовників

Уряд підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій щодо запровадження щонайменше 10-річної гарантії на якість нових об'єктів нерухомості. Відлік гарантійного строку пропонується вести з моменту прийняття об'єкта в експлуатацію.

Уряд підтримав ініціативу Міністерства розвитку громад та територій щодо запровадження щонайменше 10-річної гарантії на якість нових об'єктів нерухомості.

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Для цього планують внести зміни до Цивільного кодексу та законів «Про регулювання містобудівної діяльності» і «Про захист прав споживачів».

Хто відповідатиме за недоліки

Протягом гарантійного строку за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник.

Якщо власник виявить недоліки, які впливають на можливість нормально експлуатувати нерухомість, він зможе вимагати їх усунення. Якщо власник буде змушений зробити ремонт власним коштом, замовник будівництва має компенсувати понесені витрати.

Нові правила планують поширити на завершені об'єкти, прийняті в експлуатацію. Водночас з-під дії гарантії пропонується вивести об'єкти, збудовані на підставі будівельного паспорта, а також окремі об'єкти класу наслідків СС1, роботи на яких виконувалися господарським способом.

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Як працюватиме гарантія

Механізм передбачає кілька послідовних етапів:

  • власник повідомляє замовника про виявлені недоліки;

  • їхній вплив на експлуатаційну придатність підтверджує сертифікований фахівець за результатами обстеження;

  • замовник протягом 30 днів має запропонувати спосіб та строки усунення проблеми або надати обґрунтовану відмову;

  • власник протягом 7 днів погоджує запропонований варіант або відмовляється від нього;

  • після погодження замовник усуває недоліки у визначені строки.

Власник також матиме право самостійно організувати ремонт або залучити інших фахівців. У такому разі замовник будівництва має повністю компенсувати документально підтверджені витрати.

За словами заступниці міністра Наталії Козловської, запропоновані зміни мають забезпечити захист власника не лише під час купівлі житла, а й протягом усього гарантійного періоду.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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