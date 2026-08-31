ТОП-5 новин за понеділок: невиконані зобов’язання України, початок перемовин з МВФ, підготовка до зими

У Києві розпочала роботу місія МВФ: про що говоритимуть

У понеділок, 31 серпня, в Україні розпочала роботу чергова місія Міжнародного валютного фонду. Попередній візит відбувся наприкінці травня — на початку червня 2026 року.

Мільярдні обороти без штату: в Україні на ризик «оболонки» перевірили 122 компанії

За останні два роки на українському ринку виявили 122 приватні компанії, які поєднали мільярдні доходи з мінімальним штатом: від одного до трьох працівників.

Уряд пропонує закріпити премії для правління Нафтогазу до 36 окладів

Уряд хоче закріпити для правління Нафтогазу можливість отримувати премії до 36 окладів на рік. Це передбачає проект постанови Кабміну, підготовлений Мінекономіки. Ним пропонується затвердити нове Положення про винагороду голови та членів правління НАК «Нафтогаз України»

Україна ризикує втратити 4,8 млрд євро через невиконані зобов’язання

Україна поки що повільно виконує частину зобов’язань, необхідних для отримання міжнародного фінансування. За даними нового моніторингу консорціуму RRR4U, 15 індикаторів Плану України за 2025 рік і перше півріччя 2026 року залишаються невиконаними. Через це під ризиком перебуває фінансування на близько €4,8 млрд.

РНБО посилила контроль за підготовкою до зими: хто відповідатиме за зрив

Указом Президента № 838/2026 від 31 серпня введено в дію рішення РНБО щодо підготовки України до опалювального сезону 2026/2027 років. Документ передбачає посилення захисту критичної інфраструктури, резервів та систем життєзабезпечення на випадок атак і перебоїв з енергопостачанням.