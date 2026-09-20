Економіст навів парадоксальні дані про дизель у США: ціни зростали без ударів по російських НПЗ

Економіст Олександр Паращій, керівник відділу досліджень Concorde Capital, навів парадоксальні дані про те, що українські удари по російських нафтопереробних заводах не призводять до подорожчання дизеля у США.

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За його словами, у ті тижні 2026 року, коли атак на російські НПЗ не було, американські ціни на дизель зростали найбільше.

«Якщо українські удари й впливають на роздрібні ціни на дизель у США, то, скоріше, у бік зниження», — написав Паращій.

Він також заявив, що адміністрації Дональда Трампа не варто вимагати припинення таких атак, оскільки це нібито може призвести до ще більшого зростання цін на пальне.

Чому ситуація складніша

Хоча порівняння тижнів із ударами та без них саме по собі не доводить, що атаки знижують ціни на американському ринку, дані Паращія свідчать, що Україна не є одноосібним винуватцем зростання цін на дизель на ринку США, як заявляв Дональд Трамп.

На вартість дизеля впливають десятки факторів, а наслідки ударів можуть проявлятися із часовою затримкою.

У вересні 2026 року на світовий ринок пального одночасно тиснули кілька обставин:

перебої з постачаннями нафти та нафтопродуктів через кризу на Близькому Сході;

проблеми з перевезеннями через Ормузьку протоку;

скорочення російського експорту дизеля;

зниження поставок із країн Перської затоки;

зростання експорту американського дизеля на тлі глобального дефіциту;

обмежені можливості США швидко збільшити переробку нафти.



Останні два пункти слід роздивитися більш детально.

Якщо в Європі, Латинській Америці або інших регіонах виникає дефіцит, американським компаніям стає вигідніше експортувати дизель. Це скорочує обсяг пального, доступного всередині США, і створює додатковий тиск на внутрішні ціни.

Таким чином, дефіцит російського пального може опосередковано підвищувати ціни в США через збільшення американського експорту.

Окрім того, навіть за високого попиту США не можуть миттєво наростити виробництво дизеля. Якщо нафтопереробні заводи працюють із високим завантаженням, а частина потужностей перебуває на ремонті, додаткове заміщення втрачених російських або близькосхідних обсягів стає складним.

У такій ситуації навіть невелике скорочення світових поставок може спричинити непропорційне зростання цін.

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Чи спростовує це позицію Трампа? Не повністю.



Тут важливо розділити два твердження.

Трамп може мати підстави стверджувати, що українські удари по російських НПЗ впливають на світову пропозицію дизеля. Це підтверджують оцінки енергетичних аналітиків.

Але твердження, що саме Україна є головною причиною рекордних цін у США, потребує окремого доказу. Воно не випливає автоматично з того, що російські НПЗ зазнають атак.

Нафтові експерти также не мають однакової думки щодо винуватців останнього стрибка цін. Якщо деякі аналітики стверджують, що саме українські удари є ключовим фактором, то інші наголошують на вирішальному значенні близькосхідної кризи. Тобто навіть у фахових оцінках немає єдиного розподілу відповідальності.



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