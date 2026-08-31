Мільярдні обороти без штату: в Україні на ризик «оболонки» перевірили 122 компанії

За останні два роки на українському ринку виявили 122 приватні компанії, які поєднали мільярдні доходи з мінімальним штатом: від одного до трьох працівників. Про це повідомляє аналітична платформа VKURSI.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Аналітики платформи дослідили українські підприємства, які хоча б в одному з двох років (2024 або 2025) задекларували понад 1 млрд грн доходу за такого штату. Сукупний дохід усіх 122 компаній за два роки становив майже 470 млрд грн. Понад третина з них, 43 компанії, мала лише одного працівника, а 24 підприємства зареєстрували вже протягом 2024−2025 років.

Де сконцентровані такі компанії

Найбільше подібних компаній працює в оптовій і роздрібній торгівлі (46). Ще 26 займаються постачанням електроенергії та газу, 13 належать до фінансового і страхового сектору, 10 працюють із нерухомістю.

Разом торгівля та енергетика формують майже 60% вибірки: 72 зі 122 компаній.

Географічно вибірка теж сконцентрована:

Київ і Київська область: 69 компаній (57% вибірки);

Дніпропетровська область: 11;

Львівська область: 8;

Запорізька область: 7;

Харківська область: 6;

Житомирська область: 4.

Коли цифри не складаються в бізнес-модель

Аналітики навели кілька показових кейсів з українського ринку, де поєднання мільярдних оборотів і мінімального штату може свідчити про те, що це компанії-оболонки:

Три пов'язані торговельні компанії у 2024 році сукупно задекларували понад 10,8 млрд грн доходу з рентабельністю лише 0,5−0,8%, а вже наступного року їхній оборот скоротився на 97%. Компанія у сфері харчування наростила дохід із менш ніж з 1 млн до понад 1 млрд грн за рік і завершила його зі збитком понад 20 млн грн, маючи в активах лише 4 000 грн. Новий оптовий продавець підакцизних товарів за рік збільшив дохід з менш ніж 200 тис. до майже 2 млрд грн, заробивши менш ніж 100 тис. грн чистого прибутку. Газотрейдер, зареєстрований у лютому 2025 року, вже за перший рік роботи вийшов на 3,8 млрд грн доходу, маючи у штаті лише одну людину.

Водночас частина компаній із мінімальним штатом має прозоре корпоративне пояснення. Це окремі юрособи великих груп, зокрема СКМ, Kernel, Apple та Sigma Software, де персонал і активи розподілені між різними структурами холдингу.

Тому оцінювати компанію лише за співвідношенням доходу й кількості працівників недостатньо: важливо враховувати сукупність ознак, зокрема прозорість структури власності, зв'язки з групою, аномальну динаміку обороту та реальний стан активів.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, за підсумками 2025 року 49 приватних фінансових установ згенерували 69 млрд грн загального доходу. Попри гігантські грошові потоки, сукупний чистий прибуток сектору склав скромні 5,06 млрд грн, причому левова частка цих коштів осіла на рахунках вузького кола кредиторів.

Детальний аналіз вказує на глибоку непрозорість індустрії, де фінансове лідерство захоплюють компанії з нульовою публічністю та дуже сумнівними засновниками.