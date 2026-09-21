Пенсія у 2026 році: як докупити стаж та коли це невигідно

Брак страхового стажу може відтермінувати вихід на пенсію на кілька років. У 2026 році українці мають можливість докупити необхідний стаж за допомогою добровільних внесків, однак за кожен місяць доведеться сплатити чималу суму, пише видання «На пенсії».

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Нові тарифні ставки: скільки коштує стаж?

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» розмір мінімальної заробітної плати наразі становить 8 647 гривень. Оскільки вартість стажу напряму прив’язана до цього показника, мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за один місяць тепер складає 1 902,34 грн (22% від мінімалки).

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Стаття 10), залежно від способу докупівлі стажу, діють дві різні тарифні сітки:

Варіант № 1: Купівля на майбутнє (поточна дія договору). Якщо людина наразі не працює офіційно, але хоче, щоб стаж ішов, вона платить стандартну ціну — 1 902,34 грн на місяць (або 22 828,08 грн за рік).

Купівля на майбутнє (поточна дія договору). Якщо людина наразі не працює офіційно, але хоче, щоб стаж ішов, вона платить стандартну ціну — 1 902,34 грн на місяць (або 22 828,08 грн за рік). Варіант № 2: Одноразова сплата за минулі періоди. Якщо пенсійний вік уже підійшов, а стажу не вистачає прямо зараз, держава застосовує подвійний коефіцієнт. Одинарний місяць «із минулого» обійдеться у 3 804,68 грн, а цілий рік — у 45 656,16 грн.

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Купувати стаж чи почекати?

Умови виходу на пенсію за віком чітко прописані у Статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до неї, у 2026 році для виходу на пенсію рівно в 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо його менше, доведеться чекати до 63 років (потрібно від 23 років стажу) або навіть до 65 років (від 15 років).

Експерти з пенсійного права наголошують: купувати стаж одноразовим платежем за минулі роки фінансово доцільно у двох випадках:

Якщо бракує до 1−2 років. Сума викупу за два роки становитиме приблизно 91,3 тис. грн. Ця інвестиція повністю окупиться виплатами, які людина почне отримувати одразу, замість того щоб три роки жити взагалі без пенсії до досягнення 63-річного віку. Якщо у вас була висока офіційна зарплата. Якщо ваша майбутня розрахункова пенсія суттєво вища за мінімальну, є сенс докупити стаж і вийти на відпочинок.

Коли докупляти стаж не має сенсу?

Якщо людині бракує 3 або більше років стажу, сума одноравого внеску перевищить 137 тисяч гривень. Період окупності таких витрат затягнеться на довгі роки, тому доцільніше або офіційно працевлаштуватися і допрацювати цей термін, або просто чекати 63 чи 65 років.

Як оформити послугу?

Порядок укладання договорів про добровільну участь детально регламентується Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску, затвердженою Мінфіном.

Укласти таку угоду можуть громадяни віком від 16 років, які не є застрахованими особами (не працюють офіційно та не є ФОП).

Подати заяву можна двома способами:

Онлайн — через особисті кабінети на Вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або на порталі «Дія».

Особисто — звернувшись до територіальних органів Державної податков ої служби (ДПС) за місцем проживання.

Перед ухваленням рішення фахівці рекомендують скористатися безкоштовним сервісом «Пенсійний калькулятор» на сайті ПФУ, щоб точно прорахувати свій наявний стаж та очікувану суму виплат.

Нагадаємо

У 2026 році в Україні вік виходу на пенсію однаковий для жінок і чоловіків та залежить від накопиченого страхового стажу:

у 60 років — за наявності щонайменше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — за наявності від 23 до 33 років стажу;

у 65 років — за наявності від 15 до 23 років стажу.

Якщо у 60 років необхідного стажу немає, людина може продовжити працювати й оформити пенсію після його накопичення або після досягнення 63 чи 65 років. За наявності менш ніж 15 років страхового стажу пенсія за віком не призначається — людина може претендувати на державну соціальну допомогу відповідно до встановлених умов.

Страховим вважається період, за який сплачено єдиний соціальний внесок у розмірі не меншому за мінімальний.