Індивідуальні номерні знаки можна замовити онлайн: у МВС пояснили важливий нюанс

Українські водії можуть замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн через Кабінет водія. Під час оформлення власник автомобіля сам обирає, як отримати виготовлені номери — забрати їх у Головному сервісному центрі МВС у Києві або скористатися доставкою. Про це нагадують у ГСЦ МВС.

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Спосіб отримання змінити не можна Після підтвердження та оплати замовлення змінити спосіб отримання індивідуальних номерних знаків уже неможливо.

Тобто якщо під час оформлення було обрано доставку поштою, перенаправити комплект на самовивіз до ГСЦ МВС не вдасться. Так само не можна замінити самовивіз на поштову доставку.

Номерні знаки виготовляються та надсилаються відповідно до реквізитів, зазначених у заявці.

Що буде, якщо не забрати посилку

Усі поштові відправлення реєструються та отримують трек-номер для відстеження.

Якщо замовник не забрав комплект у відділенні або не отримав його від кур'єра, номерні знаки не втрачаються і не утилізуються.

Після завершення терміну зберігання відправлення повертається до ДП «ІНФОТЕХ», яке займається доставкою індивідуальних номерних знаків.

Після цього автовласник зможе звернутися до підприємства й отримати свій комплект там.

Після отримання номерів авто треба перереєструвати Отримання індивідуальних номерних знаків — лише перший етап.

Для їх законного використання автовласнику потрібно протягом 10 днів з моменту отримання звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС.

Там до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу внесуть відповідну відмітку.

У МВС наголошують, що без цього використовувати індивідуальні номерні знаки на авто не можна.