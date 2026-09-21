Apple розширює iCloud+ в Україні: ціни стартують від $0,99

Компанія Apple до кінця вересня 2026 року розширить пакет iCloud+ в Україні, включивши до всіх платних тарифів доступ до стримінгового сервісу Apple TV та ігрової платформи Apple Arcade без додаткової плати. Про це пише 9to5mac.com.

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Що відомо

Україна офіційно увійшла до переліку понад 100 країн і територій, у яких Apple запроваджує нову модель підписки. Одночасно Apple TV розширюється на 59 нових ринків і після завершення запуску буде доступний приблизно у 170 країнах світу.

Згідно з українською сторінкою iCloud, найдешевший тариф iCloud+ на 50 ГБ коштує $0,99 на місяць і включатиме Apple TV та Apple Arcade. Тариф на 200 ГБ коштує $2,99, 2 ТБ — $9,99, 6 ТБ — $34,99, а 12 ТБ — $69,99 на місяць.

Apple TV надає доступ до оригінальних серіалів, фільмів і документальних проєктів Apple Originals, тоді як Apple Arcade містить понад 200 ігор без реклами та внутрішньоігрових покупок.

Підпискою iCloud+ можна ділитися ще з п’ятьма членами сім'ї через Family Sharing. При цьому персональні файли, налаштування та рекомендації кожного користувача залишаються окремими.

Для користувачів, які вже оплачують iCloud+, Apple TV та Apple Arcade мають бути додані автоматично без додаткових витрат.

Якщо користувач окремо передплачував Apple TV або Apple Arcade, Apple передбачає переведення доступу до складу iCloud+, при цьому прогрес і збереження в іграх Apple Arcade залишаються доступними.

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На офіційній українській сторінці Apple новий пакет поки позначений як такий, що з’явиться «незабаром», оскільки компанія запускає його поступово до кінця вересня.

Які країни підключені

Крім України, до програми включені Сербія, Чорногорія, Молдова, Грузія, Вірменія, Туреччина, Казахстан, Азербайджан, країни Західних Балкан, а також Індія, Сінгапур, ОАЕ, Саудівська Аравія та десятки держав Африки, Азії й Близького Сходу.