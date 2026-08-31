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31 серпня 2026, 18:07

РНБО посилила контроль за підготовкою до зими: хто відповідатиме за зрив

Указом Президента № 838/2026 від 31 серпня введено в дію рішення РНБО щодо підготовки України до опалювального сезону 2026/2027 років. Документ передбачає посилення захисту критичної інфраструктури, резервів та систем життєзабезпечення на випадок атак і перебоїв з енергопостачанням.

Указом Президента № 838/2026 від 31 серпня введено в дію рішення РНБО щодо підготовки України до опалювального сезону 2026/2027 років.

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Окремо РНБО попередила про персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання комплексних планів стійкості. Йдеться про керівників обласних і Київської міської військових адміністрацій, міських голів, а також керівників підприємств, установ та організацій.

Стан виконання планів мають щомісяця, до 10 числа, подавати РНБО та Кабміну.

Пріоритет — паливо, резерви та залізниця

Рішення стосується не лише стану тепломереж.

Серед завдань на найближчий період:

  • забезпечити фактично наявний резерв пального щонайменше на два тижні для стабільної роботи об'єктів життєзабезпечення;
  • збільшити на 20% обсяг резервного живлення об'єктів життєзабезпечення порівняно з показниками, визначеними комплексними планами;
  • провести протягом місяця командно-штабні навчання щодо реагування на аварії та атаки на об'єктах тепло-, електро-, газо- і водопостачання;
  • створити запаси обладнання, комплектуючих і матеріалів для оперативних ремонтів енергетичної та газової інфраструктури;
  • посилити захист критичних елементів об'єктів теплової та електричної генерації;
  • відновити та поповнити рухомий склад «Укрзалізниці», зокрема пошкоджені або втрачені локомотиви.

Для залізниці також дозволяється розглядати оренду або придбання вживаного рухомого складу та локомотивів за кордоном. Фінансування планують здійснювати, зокрема, за рахунок державної та міжнародної допомоги, а для закупівель передбачено можливість спрощення процедур.

Окремий блок стосується багатоквартирних будинків. Місцева влада має разом з ОСББ, управителями та житловими кооперативами забезпечити їхню більшу автономність, зокрема за рахунок незалежного резервного живлення.

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Для Києва затверджено окремий комплексний план стійкості. РНБО прямо поклала на міського голову персональну відповідальність за його підготовку та стабільне проходження опалювального сезону.

Кабмін має також шукати додаткове фінансування планів стійкості, зокрема за участю міжнародних партнерів, а об'єкти критичної інфраструктури — належним чином категоризувати та внести до відповідного реєстру.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, аудит виконання планів стійкості регіонів показав, що частина областей і міст відстає від затверджених графіків. Водночас уряд не вважає це відставання критичним.

За результатами аудиту загальний рівень виконання планів становить 47%. При цьому ситуація між регіонами відрізняється: одні громади виконують заплановані заходи швидше, інші не вкладаються у встановлені строки.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
31 серпня 2026, 19:01
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Очередной совершенно невыполнимый (ни по времени, ни финансово, ни материально) потужный высер, цель которого переложить вину с правительства на местные власти. В стиле миллиарда деревьев, зарплаты учителям по 4000$, и прочих планов перемог, планов потужностей, и стийкостей.
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