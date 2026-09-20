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20 вересня 2026, 17:01

Урану в океанах вистачить на 50 тисяч років: американський стартап готує революцію в атомній енергетиці

Американський стартап Fluxnium, який отримав фінансування від енергетичної компанії Constellation Energy, розробляє технологію видобутку урану з морської води. Про це повідомляє Gadget Review. Компанія стверджує, що світовий океан містить близько 4 млрд тонн розчиненого урану — приблизно в тисячу разів більше, ніж усі відомі запаси цього металу в твердих породах.

Американський стартап Fluxnium, який отримав фінансування від енергетичної компанії Constellation Energy, розробляє технологію видобутку урану з морської води.

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Потенційно цих ресурсів може вистачити для забезпечення людства ядерним паливом на десятки тисяч років. Однак технологія поки що залишається на стадії розробки, а її промислова рентабельність не доведена.

Як працюватиме технологія Fluxnium

Стартап планує використовувати спеціальні полімерні волокна на основі амідоксиму. Вони здатні вибірково поглинати іони урану, розчинені в морській воді.

Волокна у вигляді плетених тросів підвішуватимуть до океанських буїв. Під водою вони перебуватимуть від 30 до 60 днів, збираючи уран із морської води. Після цього метал хімічно вилучатимуть із волокон і перероблятимуть на «жовтий кек» — концентрат оксиду урану, який використовується у виробництві ядерного палива.

Волокна можна використовувати повторно. Крім того, технологія не передбачає масштабних земляних робіт і утворення значних обсягів відходів, характерних для традиційного видобутку урану.

Головна проблема — висока собівартість

Попри величезні потенційні запаси, видобуток урану з морської води залишається дорогим. За результатами попередніх лабораторних експериментів Міністерства енергетики США, його собівартість перевищувала $200 за фунт.

Це більш ніж удвічі вище за ринкову ціну, за якою уран можуть постачати традиційні виробники. Fluxnium планує здешевити процес завдяки збільшенню площі поверхні волокон, оптимізації хімічних процесів і вдосконаленню системи розміщення тросів у морі.

Водночас компанія поки не назвала конкретну цільову собівартість і визнає, що комерційна ефективність технології ще не підтверджена.

Хто фінансує проєкт

Fluxnium залучила $7 млн у межах початкового раунду фінансування. Його очолила інвестиційна компанія Congruent Ventures. У раунді також взяли участь Active Impact Investments і Constellation Energy — один із найбільших операторів атомних електростанцій у США.

Засновник Fluxnium Джефф Грін раніше працював над комерціалізацією мембран для опріснення води та технологій прямого вилучення вуглекислого газу з повітря.


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Чому проєкт важливий для ядерної енергетики

Попит на уран може зрости через плани різних країн розширювати атомну генерацію. Додатковим фактором є розвиток центрів обробки даних для штучного інтелекту, яким потрібне стабільне низьковуглецеве джерело електроенергії.

Водночас значна частина світових поставок урану залежить від обмеженого кола країн, зокрема Казахстану, Узбекистану, Росії, Намібії, Нігеру та Китаю. Це створює геополітичні ризики для ланцюгів постачання ядерного палива.

Fluxnium прагне зробити видобуток урану з океану альтернативним джерелом сировини. Наступним етапом має стати перевірка заявленої економіки технології в умовах відкритого моря.

Однак компанія поки не оприлюднила повного комплексу нормативних документів і оцінок впливу проєкту на морське середовище. Тому запаси урану в океані є реальними, але можливість дешевого промислового видобутку ще належить довести.

Як ми писали, Британія забезпечить Україну збагаченим ураном

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BigBend
BigBend
20 вересня 2026, 19:01
#
Достатньо лише невеликої кількості урану по Кремлю, щоб в Україні запанував мир.
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