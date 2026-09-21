В уряді готують оптимізацію держапарату: переглянуть штат і кількість заступників

Уряд планує провести комплексний перегляд системи державного управління, скоротити зайві вакантні посади та оцінити необхідну кількість заступників міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади. Мета змін — зробити державний апарат в умовах війни швидшим та ефективнішим. Про це заявив в телеграм-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перевірять дублювання функцій

У межах реформи планується проаналізувати, де в системі державного управління дублюються функції, існують зайві процеси або є резерви для оптимізації.

Після такого аналізу має бути визначена об'єктивна потреба в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави.

Окремо переглянуть кількість:

заступників міністрів;

заступників керівників центральних органів виконавчої влади;

вакантних посад у ЦОВВ.

Посади, в яких немає потреби, планують скоротити.

Читайте також: Ринок праці України дедалі більше тінізується попри гострий кадровий дефіцит

Частину процесів цифровізують

Окремим напрямом стане цифровізація державного управління.

Уряд планує проаналізувати рівень цифрового врядування та автоматизації внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади.

Йдеться про скорочення часу та ресурсів на процедури, які можна перевести в цифровий формат або автоматизувати.

Змінять навчання держслужбовців

Також планується переглянути підходи до професійного навчання державних службовців.

Систему підготовки та підвищення кваліфікації мають адаптувати до сучасних потреб державного управління.

Хто відповідатиме за реформу

Реалізацію заходів покладено на відповідні міністерства та центральні органи виконавчої влади.

Їхні керівники вже отримали відповідні доручення.

Координацію та контроль за виконанням рішень здійснюватиме Державний секретар Кабінету Міністрів Костянтин Мар'євич.

Що це означає

Уряд поки не називає конкретної кількості посад, які планує скоротити. Спочатку має відбутися аналіз функцій і навантаження кожного органу.

Тому йдеться не про оголошене масове скорочення держслужбовців, а про перегляд структури апарату, ліквідацію зайвих вакансій, можливе скорочення управлінських посад та ширшу автоматизацію процесів.