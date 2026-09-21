В уряді готують оптимізацію держапарату: переглянуть штат і кількість заступників

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 вересня 2026, 8:45

В уряді готують оптимізацію держапарату: переглянуть штат і кількість заступників

Уряд планує провести комплексний перегляд системи державного управління, скоротити зайві вакантні посади та оцінити необхідну кількість заступників міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади. Мета змін — зробити державний апарат в умовах війни швидшим та ефективнішим. Про це заявив в телеграм-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Уряд планує провести комплексний перегляд системи державного управління, скоротити зайві вакантні посади та оцінити необхідну кількість заступників міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перевірять дублювання функцій

У межах реформи планується проаналізувати, де в системі державного управління дублюються функції, існують зайві процеси або є резерви для оптимізації.

Після такого аналізу має бути визначена об'єктивна потреба в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави.

Окремо переглянуть кількість:

  • заступників міністрів;
  • заступників керівників центральних органів виконавчої влади;
  • вакантних посад у ЦОВВ.

Посади, в яких немає потреби, планують скоротити.

Читайте також: Ринок праці України дедалі більше тінізується попри гострий кадровий дефіцит

Частину процесів цифровізують

Окремим напрямом стане цифровізація державного управління.

Уряд планує проаналізувати рівень цифрового врядування та автоматизації внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади.

Йдеться про скорочення часу та ресурсів на процедури, які можна перевести в цифровий формат або автоматизувати.

Змінять навчання держслужбовців

Також планується переглянути підходи до професійного навчання державних службовців.

Систему підготовки та підвищення кваліфікації мають адаптувати до сучасних потреб державного управління.

Хто відповідатиме за реформу

Реалізацію заходів покладено на відповідні міністерства та центральні органи виконавчої влади.

Їхні керівники вже отримали відповідні доручення.

Координацію та контроль за виконанням рішень здійснюватиме Державний секретар Кабінету Міністрів Костянтин Мар'євич.

Що це означає

Уряд поки не називає конкретної кількості посад, які планує скоротити. Спочатку має відбутися аналіз функцій і навантаження кожного органу.

Тому йдеться не про оголошене масове скорочення держслужбовців, а про перегляд структури апарату, ліквідацію зайвих вакансій, можливе скорочення управлінських посад та ширшу автоматизацію процесів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
TAN72
TAN72
21 вересня 2026, 10:44
#
1% сократят, новый штат увеличат на 10 😂
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами