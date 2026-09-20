Росія перебрала контроль над бізнесом Auchan і Nestlé: активи віддали колишньому генералу поліції

Російська влада передала активи міжнародних корпорацій Auchan і Nestlé у «тимчасове управління» маловідомої компанії, якою керує колишній високопосадовець МВС РФ. Про це написала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.



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За її словами, Auchan не залишила російський ринок після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У Росії також продовжує працювати Nestlé, якій належать шість заводів і яка забезпечує роботою близько 7 тисяч людей.

Активи передали маловідомій компанії

Тепер російські активи обох міжнародних компаній передали в управління структурі «Л.Е.В. Менеджмент». Її очолює колишній генерал-майор поліції Андрій Краюшкін, який став директором компанії лише 10 вересня — приблизно за тиждень до ухвалення рішення.

Як зазначає російське джерело The Insider, у 2025 році «Л.Е.В. Менеджмент» мала лише одного працівника, нульову виручку та статутний капітал у розмірі 15 тисяч рублів.

Таким чином, активи великих міжнародних корпорацій фактично передали під контроль структури з мінімальними масштабами діяльності та керівником із силового апарату.



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Схема вже застосовувалася до інших компаній

Формально Росія поки не конфіскувала активи Auchan і Nestlé. Однак міжнародні корпорації втратили контроль над своїм бізнесом у РФ, оскільки ним тепер управляє призначена Кремлем структура.

За схожою схемою російська влада раніше передала під «тимчасове управління» активи Danone і Carlsberg. Згодом обидві компанії втратили свій російський бізнес.

Василевська-Смаглюк наголосила, що іноземні компанії, які продовжують працювати в Росії, ризикують втратити контроль над власними активами.



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