Аналітик прогнозує долар вище 45 грн: що впливатиме на курс

Валютний ринок продовжує рухатися за негативним сценарієм: тиск створюють проблеми з портами, обстріли, скорочення пропозиції валюти , падіння купівельної спроможності гривні та прискорення інфляції. Про це заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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За його прогнозом, цього тижня міжбанк може спробувати протестувати зону 44,75−44,85 грн за долар.

Який рівень стане критичним

За словами Шевчишина, успішний пробій верхньої межі цього діапазону відкриє шлях до 45 грн за долар.

У разі закріплення вище цього рівня наступною зоною може стати 45,00−45,75 грн.

Аналітик зазначає, що після підвищення ставки ФРС та корекції євро такий сценарій стає для ринку базовим.

Втім, реалізація цього сценарію залежатиме і від дій Національного банку.

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Що буде з готівковим доларом

Для готівкового ринку Шевчишин очікує діапазон 44,75−45,25 грн.

Якщо рух на міжбанку прискориться, готівковий долар може піднятися до 45,50 грн.

Попит населення вже на рівнях березня

Окремим сигналом аналітик називає зростання готівкового попиту населення.

За його оцінкою, він уже повернувся до рівнів березня, коли після подібного сплеску курс почав рухатися вгору.

Шевчишин вважає, що населення іноді реагує на валютний тиск раніше за міжбанк, тому нинішня динаміка може бути додатковим сигналом на користь сценарію подальшого ослаблення гривні.

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Що буде з євро

Євро на світовому ринку перебуває у фазі корекції, тому зберігається можливість його подальшого зниження проти гривні.

Втім, Шевчишин наголошує, що для України євро має особливе значення, оскільки значна частина міжнародної допомоги надходить саме в цій валюті.

Зниження курсу євро означає менший обсяг гривні після конвертації цієї допомоги для фінансування бюджету.

Тому, за його оцінкою, НБУ, ймовірно, намагатиметься не допустити падіння безготівкового курсу нижче 51,0 грн за євро, а готівкового — нижче рівня близько 51,5 грн.