Скільки коштуватиме газ у жовтні: тарифи основних постачальників

У жовтні побутові споживачі продовжать платити за газ за чинними тарифами. Для клієнтів «Нафтогазу», який обслуговує більшість українських домогосподарств, ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Базовий річний тариф компанії зафіксований до 30 квітня 2027 року.

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Скільки коштує газ у різних постачальників

У інших компаній ціна відрізняється:

«Тернопільоблгаззбут» — 7,96 грн/куб. м;

«Прикарпатенерготрейд» — 7,98 грн/куб. м;

«Галнафтогаз» — 7,99 грн/куб. м;

«Львівенергозбут» — 8,20 грн/куб. м;

«Дніпровські енергетичні послуги» — 8,46 грн/куб. м;

«Київські енергетичні послуги» — 8,46 грн/куб. м;

«Рітейл Сервіс» («СвітлоГаз») — 9,99 грн/куб. м.

Таким чином, серед зазначених постачальників різниця між найнижчим і найвищим тарифом становить 2,03 грн за кубометр.

Окремо треба платити за розподіл газу Оплата за газ не обмежується лише вартістю фактично спожитого ресурсу.

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Домогосподарства щомісяця також отримують окрему платіжку за розподіл газу.

Сума цієї плати визначається індивідуально для кожного споживача і залежить від обсягів споживання протягом попереднього газового року.

Мораторій на підвищення тарифів на газ під час війни

Під час дії воєнного стану в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення цін і тарифів у газовій та тепловій сферах. Його запровадили Законом України № 2479-IX, щоб стримати зростання комунальних витрат населення.

Мораторій передбачає, що:

ціна природного газу для побутових споживачів не може бути вищою за ту, яку відповідний постачальник застосовував станом на 24 лютого 2022 року;

тарифи на розподіл газу не підлягають підвищенню;

не повинні зростати тарифи на теплову енергію, опалення та гарячу воду.

Обмеження діятимуть протягом воєнного стану та ще шість місяців після місяця, у якому його буде припинено або скасовано. Це визначено Законом № 2479-IX.