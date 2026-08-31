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31 серпня 2026, 12:03

У Києві розпочала роботу місія МВФ: про що говоритимуть

У понеділок, 31 серпня, в Україні розпочала роботу чергова місія Міжнародного валютного фонду. Про це LIGA.net повідомило його київське представництво.

У понеділок, 31 серпня, в Україні розпочала роботу чергова місія Міжнародного валютного фонду.

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Про що говоритимуть

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм сьогодні розпочинає зустрічі з представниками української влади та іншими зацікавленими сторонами в межах робочого візиту. Переговори зосередяться на перспективах розвитку економіки, макроекономічних і структурних реформах, зобов’язання щодо яких українська влада взяла на себе в межах програми МВФ EFF, а також проєкті державного бюджету на 2027 рік», — йдеться в заяві.

Попередній візит відбувся наприкінці травня — на початку червня 2026 року.

Читайте також: МВФ погодив виділення Україні траншу без виконання однієї з умов програми — Bloomberg

За його підсумками Україна отримала транш на суму близько $690 млн.

Загальний обсяг чотирирічної програми EFF становить $8,1 млрд на 2026−2029 роки, з них Україна вже отримала близько $2,2 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
NN NN
NN NN
31 серпня 2026, 12:46
#
Тоді зрозуміло чому доллар падає
а гривня штучно йде на 43.95 короткостроково
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
31 серпня 2026, 12:59
#
Обговаривают то, какими способами еще можно обдирать украинцев.
+
+15
bagration
bagration
31 серпня 2026, 13:24
#
Насправді вони просто слухають, що наші потужні незалежні патріоти пропонують, які зобов’язання на себе беруть, як планують наповнювати бюджет і виконувати програму.
А коли місія поїде, нам будуть розповідати, що це «МВФ викручує нам руки», а вони, звичайно ж, «за народ». І взагалі — це все МВФ поганий))
+
0
BigBend
BigBend
31 серпня 2026, 15:19
#
От скажи, що у тебе, людини з незакінченою середньою освітою, можна обіграти? Гроші на тролейбус?
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
31 серпня 2026, 14:51
#
Планують які ще ввести європейські податки для отари)). Цей піпл все схаває, це ж не від рашки податки, а свої, демократичні, європецькі((
+
0
BigBend
BigBend
31 серпня 2026, 15:18
#
Русня, а що у вас там по податкам, ПДВ з 20 до 22 вже підняли, а скоро осінь, треба ще піднімати, бо нову русню погонять на дронове знищення. Тому ви так за Україну хвилюєтесь?
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