У понеділок, 31 серпня, в Україні розпочала роботу чергова місія Міжнародного валютного фонду. Про це LIGA.net повідомило його київське представництво.
У Києві розпочала роботу місія МВФ: про що говоритимуть
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Про що говоритимуть
«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм сьогодні розпочинає зустрічі з представниками української влади та іншими зацікавленими сторонами в межах робочого візиту. Переговори зосередяться на перспективах розвитку економіки, макроекономічних і структурних реформах, зобов’язання щодо яких українська влада взяла на себе в межах програми МВФ EFF, а також проєкті державного бюджету на 2027 рік», — йдеться в заяві.
Попередній візит відбувся наприкінці травня — на початку червня 2026 року.
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За його підсумками Україна отримала транш на суму близько $690 млн.
Загальний обсяг чотирирічної програми EFF становить $8,1 млрд на 2026−2029 роки, з них Україна вже отримала близько $2,2 млрд.
Коментарі - 6
а гривня штучно йде на 43.95 короткостроково
А коли місія поїде, нам будуть розповідати, що це «МВФ викручує нам руки», а вони, звичайно ж, «за народ». І взагалі — це все МВФ поганий))