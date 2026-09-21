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21 вересня 2026, 10:15

Адвокат намагався використати у суді свідчення, вигадані ChatGPT: юриста оштрафували на $5 тисяч

Верховний суд штату Нью-Мексико визнав адвоката у кримінальних справах Стівена Ааронса винним у неповазі до суду після того, як у його апеляційній скарзі виявили вигадані свідчення, створені за допомогою ChatGPT. Про це пише Судово-юридична газета з посиланням на Gadget Review.

Верховний суд штату Нью-Мексико визнав адвоката у кримінальних справах Стівена Ааронса винним у неповазі до суду після того, як у його апеляційній скарзі виявили вигадані свідчення, створені за допомогою ChatGPT.


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Адвокат представляв Оскара Рене Сандовала, якого засудили до довічного ув’язнення за вбивство матері його дітей. Через помилки в поданих документах розгляд апеляції доведеться почати спочатку.

ChatGPT згенерував вигаданих свідків

Ааронс завантажив до ChatGPT стенограми судового засідання та матеріали кримінальної справи, щоб отримати, за його словами, «надійне резюме» процесу.

Однак штучний інтелект створив неіснуючі імена свідків і сфабриковані свідчення поліцейських. Зокрема, у документі з’явилася вигадана інформація про те, що стрілець був одягнений у темні штани та білу сорочку.

Суд встановив, що апеляційна скарга містила неправдиві свідчення повністю вигаданих людей. Під час слухання 21 серпня адвокат визнав свою помилку, назвавши її «дурістю».

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Адвоката усунули від справи

Верховний суд Нью-Мексико оштрафував Ааронса на $5 тисяч. Кошти мають передати до фонду захисту клієнтів штату.

Крім того, суд повністю усунув адвоката від участі у справі, вилучив подані ним документи з матеріалів провадження та постановив розпочати апеляційний процес заново.

Справу Ааронса також передали до дисциплінарної ради адвокатів Нью-Мексико, яка має провести подальше розслідування.


Як ми писали, OpenAI готується до виходу на біржу у кінці року: мета — оцінка у $830 млрд

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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