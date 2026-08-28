ТОП-7 новин за тиждень: подорожчання мобільного зв’язку, перерахунок пенсій, держборг та інфляція в Україні

Працюючим пенсіонерам можуть перерахувати пенсії у вересні: що потрібно зробити

Працюючі пенсіонери, які накопичили необхідний страховий стаж після березня, мають шанс отримати підвищення виплат вже з вересня. Проте автоматичного перерахунку для цієї категорії не буде — щоб не втратити належні кошти, необхідно особисто подати заяву до Пенсійного фонду України.

Українців попередили про можливе подорожчання мобільного зв’язку

В Україні до кінця 2026 року можливе нове підвищення тарифів на мобільний зв’язок. Головним фактором тиску на вартість стане необхідність забезпечити роботу мережі під час тривалих відключень світла.

Мінфін залучив 6,21 млрд грн від продажу ОВДП: найбільший попит інвесторів припав на 3,5-річні облігації

Міністерство фінансів України 25 серпня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 6,21 млрд гривень.

Інфляція набирає обертів: що подорожчає та як зберегти гроші (відео)

У новому випуску розбираємо, що саме штовхає інфляцію вгору у 2026 році, наскільки на ціни впливають девальвація гривні та імпорт, чому подорожчання нафти відчуває практично кожен українець та які категорії товарів можуть дорожчати найшвидше

Борг України перевищив 9,5 трлн грн: що відбувається зі ставкою та виплатами

Станом на 31 липня 2026 року державний та гарантований державою борг України становив 9 572,19 млрд грн. За даними Міністерства фінансів, середньозважена ставка державного боргу знизилася до 4,40%, а середній строк до погашення становить 13,06 року.

Прогноз щодо долара та євро на вересень: що робити українцям, аби не влетіти на курсі

Перший місяць осені принесе суттєві коливання на світовий та вітчизняний валютні ринки. Комплекс політичних, оборонних та економічних подій по-різному впливатиме на макроекономічні показники Сполучених Штатів, Єврозони та України, коригуючи настрої інвесторів у всьому світі.

Чому українців лякають «найскладнішою зимою» і що відбувається насправді

Нещодавно Кабмін перерозподілив близько 35 млрд гривень на реалізацію планів стійкості. Експрем'єр Юлія Свириденко оцінювала загальну вартість їхнього фінансування у 215,32 млрд гривень. Станом на кінець серпня реальне фінансування склало 62,6 млрд. «Мінфін» розбирався, куди йдуть виділені на підготовку до зими мільярди, і чому експерти говорять про «провал» підготовки до зими.