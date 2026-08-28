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28 серпня 2026, 20:00

ТОП-7 новин за тиждень: подорожчання мобільного зв’язку, перерахунок пенсій, держборг та інфляція в Україні

Головне за тиждень

Головне за тижденьПрацюючим пенсіонерам можуть перерахувати пенсії у вересні: що потрібно зробитиПрацюючі пенсіонери, які накопичили необхідний страховий стаж після березня, мають шанс отримати підвищення виплат вже з вересня.

Працюючим пенсіонерам можуть перерахувати пенсії у вересні: що потрібно зробити

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Джерело: Мінфін
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