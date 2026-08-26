Мінфін залучив 6,21 млрд грн від продажу ОВДП: найбільший попит інвесторів припав на 3,5-річні облігації

Міністерство фінансів України 25 серпня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 6,21 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Що пропонували інвестору

Облігації в гривні строком 1 рік зі ставкою 15,17% річних забезпечили надходження 1,014 млрд гривень.

Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,63% річних залучили до бюджету 197 млн гривень.

Облігації в гривні строком 3,5 роки з дохідністю 16,47% річних залучили до бюджету 4,996 млрд гривень.

Нагадаємо

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 328,31 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,35 трлн гривень.

Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.