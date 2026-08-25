Працюючим пенсіонерам можуть перерахувати пенсії у вересні: що потрібно зробити

Працюючі пенсіонери, які накопичили необхідний страховий стаж після березня, мають шанс отримати підвищення виплат вже з вересня. Проте автоматичного перерахунку для цієї категорії не буде — щоб не втратити належні кошти, необхідно особисто подати заяву до Пенсійного фонду України.

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Хто може претендувати на підвищення виплат у вересні

Як зазначає ПФУ, механізм перерахунку пенсій для працюючих громадян чітко прив’язаний до двох факторів: тривалості набутого страхового стажу та часу, що минув від попереднього перегляду виплат. Якщо станом на 1 березня людина ще не мала необхідного стажу, але накопичила його пізніше, вона отримує право на перерахунок, але реалізувати його можна тільки за власним зверненням.

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Чому автоматичний перерахунок не для всіх

Автоматична індексація та перерахунок відбуваються за суворими критеріями: пенсіонер повинен мати щонайменше 24 місяці нового стажу станом саме на 1 березня, або ж від моменту призначення/останнього перегляду пенсії мало минути щонайменше два роки. Усі, хто виконав ці умови пізніше березневої відсічки, залишаються поза автоматичною системою і мусять проявити ініціативу.

Як розраховують новий розмір пенсії

Під час оновлення виплат Пенсійний фонд застосовує індивідуальний підхід для максимальної вигоди пенсіонера. Фахівці порівнюють два варіанти: врахування лише нового страхового стажу зі збереженням старої зарплати або ж перерахунок із урахуванням новіших показників доходу. Для підсумкового нарахування обирають той варіант, який дає вищу суму.

Критичні терміни подання заяви до ПФУ

Строки звернення безпосередньо впливають на те, з якого моменту людина почне отримувати оновлені виплати. Якщо пенсіонер встигає подати заяву до 15 числа поточного місяця, перерахована пенсія виплачується вже з наступного місяця (зокрема, при поданні до 15 серпня — виплати оновлюються у вересні). Якщо ж пропустити цю дату, початок виплат зміститься, і пенсіонер тимчасово недоотримає гроші, на які вже має законне право.