У понеділок, 21 вересня, середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та 2 у продажу. Курс євро знизився на 1 копійку у купівлі та у продажу.
21 вересня 2026, 10:52
Долар і євро пішли вниз: курс валют на 21 вересня
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,45−44,96 грн. Євро купують за 51,10 грн, а продають за 51,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,87, євро — 51,75−51,99 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,68−44,71 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,28−51,29 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1