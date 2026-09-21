Долар і євро пішли вниз: курс валют на 21 вересня

У понеділок, 21 вересня, середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та 2 у продажу. Курс євро знизився на 1 копійку у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,45−44,96 грн. Євро купують за 51,10 грн, а продають за 51,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,87, євро — 51,75−51,99 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,68−44,71 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,28−51,29 грн.

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