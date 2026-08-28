Борг України перевищив 9,5 трлн грн: що відбувається зі ставкою та виплатами

Станом на 31 липня 2026 року державний та гарантований державою борг України становив 9 572,19 млрд грн. За даними Міністерства фінансів , середньозважена ставка державного боргу знизилася до 4,40%, а середній строк до погашення становить 13,06 року.

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Порівняно з кінцем червня загальний обсяг боргу збільшився на 81,31 млрд грн, на 2,56 млрд дол. США та на 1,19 млрд євро. Від початку року, тобто з 31 грудня 2025-го, приріст становив 529,51 млрд грн, 0,85 млрд дол. США та 5,31 млрд євро.

Що змінилося у липні

Станом на кінець липня борг складався з таких частин:

державний зовнішній борг — 7 299,96 млрд грн, або 76,26%;

державний внутрішній борг — 2 011,10 млрд грн, або 21,01%;

гарантований державою борг — 261,13 млрд грн, або 2,73%.

Зростання у липні пов'язане, зокрема, з надходженням фінансування від МВФ — портфель зобов'язань збільшився на 24,3 млрд грн, за лінією МБРР — на 18,6 млрд грн. Ще 31,58 млрд грн додалося за рахунок розміщення ОВДП.

При цьому гарантований державою борг продовжує скорочуватися. За сім місяців він зменшився з 276,68 млрд грн до 261,13 млрд грн, тобто на 15,55 млрд грн, або 5,6%. Його частка у загальному борзі знизилася з 3,06% до 2,73%.

Близько 64,4% боргового портфеля припадає на пільгові позики міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав. Найбільшим кредитором є Європейський Союз — 3 718,08 млрд грн, або 38,8% загального боргу.

Ставка та строки

Середньозважена ставка державного боргу на кінець липня становила 4,40%. У січні вона була 4,51%, а в липні 2025 року — 4,91%.

Середньозважений строк до погашення наразі становить 13,06 року проти 13,39 року в січні 2026-го та 12,39 року в липні 2025-го.

У липні Мінфін провів 13 аукціонів з розміщення ОВДП і один switch-аукціон. До державного бюджету залучили 56,14 млрд грн в еквіваленті. За результатами аукціону з обміну обсяг задоволених заявок становив 15,2 млрд грн за номінальною вартістю.

Структура кредиторів

У валютній структурі боргу найбільша частка припадала на

євро — 44,67%

долар США — 23,08%

гривню — 20,14%

СПЗ (розрахункова одиниця МВФ) — 9,03%.

На фунт стерлінгів, канадський долар та японську єну разом припадало 3,07%.