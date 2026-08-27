Прогноз щодо долара та євро на вересень: що робити українцям, аби не влетіти на курсі

Перший місяць осені принесе суттєві коливання на світовий та вітчизняний валютні ринки. Комплекс політичних, оборонних та економічних подій по-різному впливатиме на макроекономічні показники Сполучених Штатів, Єврозони та України, коригуючи настрої інвесторів у всьому світі.

Світовий ринок: чому євро зміцнюватиметься щодо долара

Ключовим чинником для відносної стабільності світових ринків у вересні 2026 року буде ситуація на Близькому Сході в районі Ормузької протоки та перебіг військового конфлікту між США та Іраном.

Попри новини, що періодично з'являються, про нібито швидке завершення «гарячої» стадії конфлікту, фактично поки що стійкого миру не планується. А це означає, що у вересні збережуться високі ціни на нафту (від $72 до $98 за барель) та дорога логістика. Крім того, існують ризики розростання близькосхідної війни не лише на цей регіон, а й загроза терористичних атак у США та Європі, що «б'є» як по долару, так і євро.

Мій прогноз на вересень 2026 року: конфлікт залишиться на стадії середнього ступеня ескалації і періодично нервуватиме інвесторів, але на вищий рівень регулярних військових зіткнень вже не перейде.

Саме за рахунок чергових чуток про швидкий мир нафта на момент написання статті дещо просіла до рівня близько $86 за барель.

Ціна нафти BRENT

При цьому Європа поки що виглядає привабливіше для інвесторів, навіть попри війну рф проти України, що вирує біля її кордонів, і серйозну залежність європейської економіки від цін на дорогі енергоносії. До цього додалися втрати економіки від аномальної спеки (аналітики оцінюють їх у 180 млрд євро, або приблизно 1% ВВП) та більш ніж скромне зростання ВВП Європейського союзу у другому кварталі 2026 року (близько 1,9%). Але головний козир євровалюти зараз для ринку — це більша прогнозованість, ніж щодо американського долара.

Штати подолали позначку держборгу в $40 трлн, а сума його обслуговування перевищила $1 трлн на тлі зростаючого бюджетного дефіциту. Американський президент Дональд Трампа продовжує провокувати скандали в американському політикумі, протистояння США з Китаєм зберігається. Тому інвестори дедалі активніше придивляються до європейських активів. І це у вересні цього року спрацює на користь ситуативного зміцнення євро щодо долара.

Графік пари євро/долар

Крім того, 10 вересня ЄЦБ, найімовірніше, вирішить зберегти свої ставки на поточному рівні — від 2,25% до 2,65% річних. На кінець серпня 2026 року Євростат зафіксував річну інфляцію в Європейському Союзі на рівні 3%, а в єврозоні 2,9% (це дані за липень) при таргеті ЄЦБ у 2%. Отже, європейський регулятор може собі дозволити потримати ставки на тому ж рівні. Головна вразливість зараз для євро — залежність європейської економіки від світової вартості енергоносіїв.

Але поточні («кризові та військові») ціни енергоносіїв вже закладені до прогнозів ринку щодо євро на вересень цього року, а понад $100 за барель цінники вже можуть піти лише за суттєвого загострення війни на Близькому Сході, що поки що є малоймовірним. Тож ЄЦБ поки що має певний запас міцності у боротьбі з інфляційними процесами в Євросоюзі. Особливо, якщо нафта почне просідати, чи хоча б залишиться на поточних рівнях.

У Федрезерва США все набагато складніше. 16 вересня йому теж треба приймати рішення щодо ставок, що негайно позначатиметься на доларі. При цьому інфляція у Штатах, згідно з останніми опублікованими даними на початок серпня, залишається високою — близько 3,4% у річному вимірі. Що також змушує інвесторів бути обережними.

Тобто ставки ФРС США у вересні треба було б за класичною економічною теорією підвищувати. І це пішло б на користь долару. Але якщо дивитися в комплексі, а не лише через призму мандата Федрезерва, то подібне рішення американського регулятора у поточних реаліях боргового навантаження на бюджет означає лише одне — заганяти американську економіку ще глибше у проблеми.

Рішення Мінфіну США збільшити з вересня 2026 року до $4 млрд і вище суми одноразового викупу довгострокових трежеріс (цей захід спрямований на стримування зростання дохідності американських паперів) може спрацювати тільки в комплексі заходів щодо загального оздоровлення економічної ситуації в Штатах. А саме цього єдиного плану та комплексу заходів у американського уряду та Президента США поки що, схоже, немає. І це працюватиме проти долара протягом усього вересня.

Тому ФРС, найімовірніше, теж доведеться зберігати свої ставки на рівні 3,5−3,75% річних. Тобто фактично «консервувати» проблеми, але не вирішувати їх. І це розуміють усі інвестори та спекулянти.

Все це допомагатиме євро ситуативно зміцнюватися навіть у ті моменти, коли ЄЦБ волів би і не посилювати європейську валюту для підвищення конкурентоспроможності європейських товарів на світових ринках.

Мій прогноз щодо пари євро/долар на вересень 2026 року — це коридор у межах від 1,142 до 1,188 долара. Найбільші стрибки пари в межах від 0,6 до 1,2 цента на євро спостерігатимуться напередодні та в день засідань регуляторів: 9−10 вересня (ЄЦБ) та 15−16 вересня (ФРС США). А в дні опублікування показників щодо ринку праці, інфляції та ВВП США та ЄС варто очікувати коливань пари в межах до 0,4−0,8 цента на євро.

Таким чином, для українського валютного ринку вплив світового тренду за парою євро/долара додасть коливань євро щодо гривні в межах 27−54 копійок на євро в період 9−10 вересня та 15−16 вересня, і до 18−36 копійок — у дні публікації вищевказаних економічних індексів щодо Штатів та ЄС.

Український валютний ринок: пропозиція ВКВ скорочується, попит зростає

Україна (і в результаті гривня) у вересні залишиться залежною як від світової вартості енергоносіїв, так і від своєчасного надходження міжнародної фінансової допомоги. Наші партнери поки що виконують свої зобов'язання щодо фінансування наших витрат на війну та соціальні витрати. І це продовжуватиме підтримувати ЗВР України на високому рівні, що дасть Нацбанку і у вересні всі важелі для утримання ситуації з курсом гривні щодо долара (і опосередковано євро) під своїм повним контролем.

Динаміка міжнародних резервів

За моїми прогнозами, золотовалютні резерви України протягом вересня перебуватимуть в межах коридору від $48,8 млрд до $54 млрд, навіть із огляду на постійні інтервенції з продажу долара на міжбанку.

А обсяги витрат резервів за вересень для підтримки курсу нацвалюти становитимуть від $4,3 млрд до $5,4 млрд, залежно від обсягів операцій трьох головних груп гравців на нашому ринку та їхньої активності з купівлі/продажу валюти на торгах:

імпортерів енергоносіїв (бензин, дизель, автогаз, газ для проходження опалювального сезону);

агроекспортерів (цього разу металургія сильно просіла та обсяги продажу валюти представників галузі у вересні будуть незначними для нашого ринку);

потреб ЗСУ та оборонки, а також держсектора щодо купівлі валюти для відновлення зруйнованої критичної інфраструктури. Причому у вересні оборонка буде не лише покупцем валюти, а й іноді продавцем — за рахунок заходу валюти від програм співпраці та продажу українських окремих озброєнь нашим західним партнерам.

У результаті щоденний дефіцит валюти на міжбанку залишиться високим — до $85 млн-190 млн, залежно від поточної ситуації щодо попиту/пропозиції на ринку. Цей дефіцит закриватиметься Нацбанком через його інтервенції із продажу долара.

У дні ситуативного сильного зміцнення євро щодо долара на світовому ринку Нацбанк через політику «гнучкого курсоутворення» намагатиметься дещо послабити позиції долара в Україні на торгах, щоб нівелювати значне зростання курсу євро щодо гривні. І навпаки, у разі сильного просідання євро в парі євро/долар, НБУ на українському міжбанку посилюватиме долар, щоб у результаті і в першому, і в другому випадку максимально згладжувати коливання курсу як долара, так і євро щодо гривні на нашому внутрішньому ринку.​

Адже НБУ треба максимально зменшувати вплив чинника курсових стрибків долара та євро на вартість імпортних товарів, оскільки це суттєво впливає на показники інфляції в Україні. Особливо щодо цін на енергоносії, промислову техніку, машини тощо. Тому фактично у вересні цього року НБУ продовжить працювати вже не лише у прив'язці гривні до долара, а з бівалютним кошиком.

Крім того, на поведінку українського валютного ринку у вересні 2026 року вплинуть і такі чинники:

стан дохідної та видаткової частини бюджету, розмір бюджетного дефіциту, з огляду на планові надходження від наших західних партнерів та зростання видатків на оборону. Президент Володимир Зеленський днями заявив про те, що Україна чекає ще близько 30 млрд євро на покриття дефіциту бюджету, а Європейська комісія схвалила надання Україні додаткових 6,1 млрд євро фінансової допомоги.

інфляційні процеси та заходи Нацбанку для збереження інтересу населення до гривневих інструментів вкладень своїх заощаджень. 17 вересня НБУ ухвалить рішення щодо облікової ставки, і я прогнозую, що поки що Нацбанк залишить її на рівні 15,5% річних, але знову заявить про готовність оперативно посилювати монетарну політику у разі розкручування інфляції.

наслідки обстрілів української території росією, настрої та дії населення та бізнесу щодо купівлі та продажу валюти на внутрішньому ринку. Обстріли цивільних і промислових об'єктів, що продовжуються, знижуватимуть наш експортний потенціал та можливості аграріїв і металургів заробляти валюту (через руйнування портової інфраструктури Одеського регіону). Подальше руйнування складів великих українських ритейлерів, за моїми прогнозами, збільшить у вересні негативне сальдо між пропозицією та попитом на валюту на міжбанку в межах додаткових $700 млн-900 млн.

І лише своєчасне надходження західної допомоги здатне страхувати вересневий бюджет, а захід валюти від партнерів дозволить НБУ утримувати курс гривні від суттєвої девальвації без додаткової емісії.

На готівковому ринку обсяги валюти, що продається населенням, залишаться меншими, ніж обсяги ВКВ, що купується українцями. А з огляду на нещодавно розширені ліміти на купівлю валюти, обсяги такого негативного сальдо зростуть і складуть, за моїми розрахунками, від $12 млн-18 млн до максимум $40−65 млн на день. Нині такі обсяги не є критичними для українського валютного ринку і не здатні підірвати курс долара чи євро в обмінниках.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти

Робочий спред за доларом у більшості обмінників фінкомпаній та касах банків становитиме у вересні від 20 до 30 копійок, а за євро — у межах від 20 до 70 копійок.

Найширшим він буде у другій декаді вересня, коли в період проведення засідань ЄЦБ та ФРС США пару євро/долар сильно лихоманитиме, а український валютний ринок на це оперативно реагуватиме як на міжбанку, так і у готівковому сегменті.

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За статистикою Нацбанку, з січня до липня 2026 року українські банки ввезли готівкову іноземну валюту на загальну суму $5,48 млрд в еквіваленті. Але за рахунок послаблення валютних обмежень уже з вересня я прогнозую зростання обсягів готівкової валюти, що ввозиться банками, щонайменше на 10−30%. Фінустановам на першому етапі просто знадобиться більше валютної готівки, щоб видавати її вкладникам у міру завершення їхніх валютних депозитів та для забезпечення своїх валютообмінних операцій через каси банків.

За моїми розрахунками, фінустанови у вересні завезуть щонайменше $1−1,3 млрд в еквіваленті. Причому частка готівкового євро в цих обсягах буде не менше 45−55% від загальної суми ввезеної валюти в країну.

Загалом, за моїми прогнозами, тренд на контрольовану з боку Нацбанку девальвацію у вересні збережеться. Головними покупцями валюти на торгах у вересні будуть держструктури, окремо ВПК, енергетики, імпортери енергоносіїв та ритейлери. А головними продавцями на ринку залишаться НБУ, частково аграрії та ІТ-сектор, а також деякі імпортери ВПК. Нацбанк продовжить політику «гнучкого курсоутворення» з основним завданням щодо згладжування коливань курсу долара на міжбанку, а опосередковано — і курсу євро.

Рівень котирувань купівлі/продажу безготівкового долара на торгах у вересні, на мою думку, перебуватиме в межах 44,35 — 45,30 гривень за долар, і, відповідно, в межах 51,30 — 52,70 гривень за євро. А на готівковому ринку цінники продажу валюти обмінниками будуть на 10−25 копійок вищими, ніж котирування міжбанку.

Поради щодо диверсифікації заощаджень

Тим, хто мешкає в Україні, можна тримати грошові заощадження у співвідношенні:

— до 45% у гривневих інструментах (ОВДП, депозити, деякі облігації відомих на українському ринку емітентів).

— До 55% у валютних інструментах (валютні ОВДП, депозити, готівкова валюта). Причому в доларі близько 45% від суми валютних заощаджень, у євро — також близько 45%, у швейцарських франках — до 5%, і в золоті — до 5%.

Для тих, хто зараз за кордоном і не планує найближчим часом (протягом року) повертатися до України, грошові заощадження доцільно тримати у співвідношенні:

— до 50% у національній валюті тієї країни, де Ви прибуваєте (наприклад, депозити у місцевих банках чи облігації відомих у цьому регіоні емітентів, тобто інструменти з фіксованою дохідністю, номіновані у валюті країни перебування).

— до 50% у валютних інструментах у доларі та євро (казначейські зобов'язання США, депозити, можливо, акції світових «блакитних» фішок, номіновані у доларах США чи євро).

З огляду на складну геополітичну, економічну та військову обстановку у світі, я б зараз обов'язково переглядав усі вищезгадані пропорції своїх грошових заощаджень не рідше 1 разу на 2−3 місяці. І робив би необхідні відповідні коригування, залежно від ситуації, що складається на той момент.