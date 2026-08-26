Інфляція набирає обертів: що подорожчає та як зберегти гроші (відео)

У новому випуску розбираємо, що саме штовхає інфляцію вгору у 2026 році, наскільки на ціни впливають девальвація гривні та імпорт, чому подорожчання нафти відчуває практично кожен українець та які категорії товарів можуть дорожчати найшвидше.

Що буде з цінами на пальне та продукти? Чи підвищуватимуть тарифи? І головне — що можна зробити вже зараз, щоб менше втрачати через інфляцію? Відповіді — у новому випуску.