У новому випуску розбираємо, що саме штовхає інфляцію вгору у 2026 році, наскільки на ціни впливають девальвація гривні та імпорт, чому подорожчання нафти відчуває практично кожен українець та які категорії товарів можуть дорожчати найшвидше.
26 серпня 2026, 12:44
Інфляція набирає обертів: що подорожчає та як зберегти гроші (відео)
Що буде з цінами на пальне та продукти? Чи підвищуватимуть тарифи? І головне — що можна зробити вже зараз, щоб менше втрачати через інфляцію? Відповіді — у новому випуску.
Джерело: Мінфін
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