У серпні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. електромобілів. Найбільше таких транспортних засобів зареєстрували у Львівській області, Києві та Київській області, повідомляє «Укравтопром».
Tesla, BYD чи Nissan: які електромобілі стали найпопулярнішими в різних регіонах України
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До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю реєстрацій електромобілів увійшли:
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Львівська область — 687 авто, з яких 96% були вживаними;
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Київ — 356 авто, 67% вживаних;
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Київська область — 315 авто, 76% вживаних;
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Дніпропетровська область — 266 авто, 85% вживаних;
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Рівненська область — 262 авто, 98% вживаних.
Які нові електромобілі купували найчастіше
Серед нових електромобілів у регіонах-лідерах найбільшим попитом користувалися:
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BYD Sea Lion 06 EV — у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях;
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ZEEKR 7X — у Києві;
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Toyota bZ4X — на Рівненщині.
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Лідери серед вживаних електромобілів
Найпопулярнішими моделями електромобілів, ввезених з-за кордону, стали:
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Tesla Model 3 — у Львівській області та Києві;
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Tesla Model Y — у Київській та Дніпропетровській областях;
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Nissan Leaf — у Рівненській області.
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