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27 серпня 2026, 20:00

ТОП-5 новин за четвер: оподаткування посилок ухвалено, прибутки банків падають, прогноз валютного курса на вересень

Головне за 27 серпня

Головне за 27 серпняОподаткування посилок з-за кордону: Комітет рекомендував законопроєкти до ухвалення26 серпня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Парламенту прийняти в цілому доопрацьовані законопроєкти щодо оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі та оформлення товарів у міжнародних посилках та експрес-відправленнях.

Оподаткування посилок з-за кордону: Комітет рекомендував законопроєкти до ухвалення

26 серпня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Парламенту прийняти в цілому доопрацьовані законопроєкти щодо оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі та оформлення товарів у міжнародних посилках та експрес-відправленнях.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
27 серпня 2026, 22:07
#
Очередная туфта в заголовке — «…налогообложение посылок принято…»

Ничего ещё не принято.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
всего-лишь рекомендовал Парламенту принять в целом доработанные законопроекты.

Примут или нет — узнаем только после голосования.
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