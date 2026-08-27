ТОП-5 новин за четвер: оподаткування посилок ухвалено, прибутки банків падають, прогноз валютного курса на вересень

Оподаткування посилок з-за кордону: Комітет рекомендував законопроєкти до ухвалення

26 серпня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Парламенту прийняти в цілому доопрацьовані законопроєкти щодо оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі та оформлення товарів у міжнародних посилках та експрес-відправленнях.

Українські банки за сім місяців 2026 року скоротили чистий прибуток до 62,5 млрд грн

Чистий прибуток українських банків за перші сім місяців 2026 року становив 62,5 млрд грн — це на 32,4% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. При цьому тенденція скорочення прибутку посилюється.

Україна опинилася між Швецією і Тайванем у рейтингу найбільших боржників

Україна посідає 38-ме місце серед країн світу за абсолютним обсягом державного боргу з оцінкою близько $276,2 млрд, або 122,6% прогнозного ВВП у 2026 році, свідчить аналіз інформаційно-аналітичного центру Experts Club.

36 прострочених реформ коштують Україні більше 8 млрд євро допомоги

Україна накопичила 36 невиконаних зобов'язань перед міжнародними партнерами, від яких залежить близько €8,1 млрд фінансування. За квартал кількість прострочених реформ та індикаторів зросла на 11

Прогноз щодо долара та євро на вересень: що робити українцям, аби не влетіти на курсі

Перший місяць осені принесе суттєві коливання на світовий та вітчизняний валютні ринки. Комплекс політичних, оборонних та економічних подій по-різному впливатиме на макроекономічні показники Сполучених Штатів, Єврозони та України, коригуючи настрої інвесторів у всьому світі.