Головне за 27 серпня
ТОП-5 новин за четвер: оподаткування посилок ухвалено, прибутки банків падають, прогноз валютного курса на вересень
Оподаткування посилок з-за кордону: Комітет рекомендував законопроєкти до ухвалення
26 серпня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Парламенту прийняти в цілому доопрацьовані законопроєкти щодо оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі та оформлення товарів у міжнародних посилках та експрес-відправленнях.
Українські банки за сім місяців 2026 року скоротили чистий прибуток до 62,5 млрд грн
Чистий прибуток українських банків за перші сім місяців 2026 року становив 62,5 млрд грн — це на 32,4% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. При цьому тенденція скорочення прибутку посилюється.
Україна опинилася між Швецією і Тайванем у рейтингу найбільших боржників
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Прогноз щодо долара та євро на вересень: що робити українцям, аби не влетіти на курсі
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Коментарі - 1
Ничего ещё не принято.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
всего-лишь рекомендовал Парламенту принять в целом доработанные законопроекты.
Примут или нет — узнаем только после голосования.