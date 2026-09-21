У понеділок, 21 вересня, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 0,16 грн/л — до 89,15 грн/л. Водночас дизельне пальне подешевшало на 0,13 грн/л — до 98,55 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
21 вересня 2026, 16:12
Бензин знову подорожчав: скільки коштує пальне на АЗС 21 вересня
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Середні ціни на пальне
Станом на 21 вересня середня вартість становила:
- А-95 преміум — 93,33 грн/л;
- А-95 — 89,15 грн/л;
- А-92 — 85,16 грн/л;
- дизельне пальне — 98,55 грн/л;
- автогаз — 44,14 грн/л.
Як змінилися ціни
Порівняно з попереднім робочим днем, 18 вересня:
- А-95 преміум подорожчав на 0,69 грн/л;
- А-95 — на 0,16 грн/л;
- А-92 — на 0,90 грн/л;
- дизельне пальне подешевшало на 0,13 грн/л;
- автогаз подорожчав на 0,05 грн/л.
Найбільше за день зросла середня ціна бензину А-92 — майже на гривню за літр.
Джерело: Мінфін
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