Бензин знову подорожчав: скільки коштує пальне на АЗС 21 вересня

У понеділок, 21 вересня, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 0,16 грн/л — до 89,15 грн/л. Водночас дизельне пальне подешевшало на 0,13 грн/л — до 98,55 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».