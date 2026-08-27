Україна посідає 38-ме місце серед країн світу за абсолютним обсягом державного боргу з оцінкою близько $276,2 млрд, або 122,6% прогнозного ВВП у 2026 році, свідчить аналіз інформаційно-аналітичного центру Experts Club.
Україна опинилася між Швецією і Тайванем у рейтингу найбільших боржників — Experts Club
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Держборг України
За оцінкою МВФ, держборг України у 2026 році становить близько $276,2 млрд, що відповідає 122,6% прогнозного ВВП. Цей показник вищий за часто публіковані дані щодо прямого державного та гарантованого державою боргу, оскільки методологія general government охоплює ширший сектор державного управління.
У світовому рейтингу Україна розташувалася між Швецією, яка посідає 37-ме місце з боргом $279,3 млрд, і Тайванем — 39-те місце з $269,2 млрд.
За співвідношенням боргу до ВВП Україна має значно вищий рівень навантаження, ніж більшість країн Центральної та Східної Європи.
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Для порівняння, Польща має близько $745,5 млрд держборгу, або 65,7% ВВП, Румунія — $297,8 млрд і 61,9% ВВП, Угорщина — $211,1 млрд і 77,9% ВВП, Сербія — $47,77 млрд і 42,6% ВВП.
Джерело зображення: experts.news
Найбільшими державними боржниками світу в абсолютному вираженні залишаються США — близько $40,73 трлн, Китай — $22,29 трлн та Японія — $8,95 трлн.
Сукупний державний борг 180 країн, для яких доступна зіставна статистика МВФ на 2026 рік, становить близько $119,4 трлн, при цьому на першу десятку припадає близько 81% цієї суми.
Experts Club зазначає, що для оцінки боргової стійкості держави необхідно враховувати не лише абсолютний розмір боргу, а й його співвідношення з ВВП та вартість обслуговування.
Методика підрахунку
Рейтинг складено на основі квітневої бази World Economic Outlook Міжнародного валютного фонду. Для порівняння держав використано показник General government gross debt — валовий борг сектору державного управління.
Такий підхід дає змогу порівнювати країни за єдиною методологією, оскільки національні визначення державного боргу можуть суттєво відрізнятися.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», у травні 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на 20 млрд грн у гривневому еквіваленті та на $1,33 млрд — у доларовому. Водночас у перерахунку на євро борг зріс на 119 млн євро.
Станом на 31 травня 2026 року загальна сума державного боргу та гарантованого державою боргу України склала 9 325,6 млрд грн (181,3 млрд євро або $210,7 млрд), зокрема:
- державний зовнішній борг — 7 075,6 млрд грн (75,87%), або 137,6 млрд євро ($159,8 млрд);
- державний внутрішній борг — 1 988,9 млрд грн (21,33%), або 38,7 млрд євро ($44,9 млрд);
- гарантований державою борг — 261,1 млрд грн (2,80%), або 5,1 млрд євро.
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