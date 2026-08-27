Україна опинилася між Швецією і Тайванем у рейтингу найбільших боржників — Experts Club

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 серпня 2026, 9:27

Україна опинилася між Швецією і Тайванем у рейтингу найбільших боржників — Experts Club

Україна посідає 38-ме місце серед країн світу за абсолютним обсягом державного боргу з оцінкою близько $276,2 млрд, або 122,6% прогнозного ВВП у 2026 році, свідчить аналіз інформаційно-аналітичного центру Experts Club.

Україна посідає 38-ме місце серед країн світу за абсолютним обсягом державного боргу з оцінкою близько $276,2 млрд, або 122,6% прогнозного ВВП у 2026 році, свідчить аналіз інформаційно-аналітичного центру Experts Club.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДержборг УкраїниЗа оцінкою МВФ, держборг України у 2026 році становить близько $276,2 млрд, що відповідає 122,6% прогнозного ВВП.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Держборг України

За оцінкою МВФ, держборг України у 2026 році становить близько $276,2 млрд, що відповідає 122,6% прогнозного ВВП. Цей показник вищий за часто публіковані дані щодо прямого державного та гарантованого державою боргу, оскільки методологія general government охоплює ширший сектор державного управління.

У світовому рейтингу Україна розташувалася між Швецією, яка посідає 37-ме місце з боргом $279,3 млрд, і Тайванем — 39-те місце з $269,2 млрд.

За співвідношенням боргу до ВВП Україна має значно вищий рівень навантаження, ніж більшість країн Центральної та Східної Європи.

Читайте також: З чого складається борг США у $40 трлн і хто буде його повертати

Для порівняння, Польща має близько $745,5 млрд держборгу, або 65,7% ВВП, Румунія — $297,8 млрд і 61,9% ВВП, Угорщина — $211,1 млрд і 77,9% ВВП, Сербія — $47,77 млрд і 42,6% ВВП.

Джерело зображення: experts.news

Джерело зображення: experts.news

Найбільшими державними боржниками світу в абсолютному вираженні залишаються США — близько $40,73 трлн, Китай — $22,29 трлн та Японія — $8,95 трлн.

Сукупний державний борг 180 країн, для яких доступна зіставна статистика МВФ на 2026 рік, становить близько $119,4 трлн, при цьому на першу десятку припадає близько 81% цієї суми.

Experts Club зазначає, що для оцінки боргової стійкості держави необхідно враховувати не лише абсолютний розмір боргу, а й його співвідношення з ВВП та вартість обслуговування.

Методика підрахунку

Рейтинг складено на основі квітневої бази World Economic Outlook Міжнародного валютного фонду. Для порівняння держав використано показник General government gross debt — валовий борг сектору державного управління.

Такий підхід дає змогу порівнювати країни за єдиною методологією, оскільки національні визначення державного боргу можуть суттєво відрізнятися.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у травні 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на 20 млрд грн у гривневому еквіваленті та на $1,33 млрд — у доларовому. Водночас у перерахунку на євро борг зріс на 119 млн євро.

Станом на 31 травня 2026 року загальна сума державного боргу та гарантованого державою боргу України склала 9 325,6 млрд грн (181,3 млрд євро або $210,7 млрд), зокрема:

  • державний зовнішній борг — 7 075,6 млрд грн (75,87%), або 137,6 млрд євро ($159,8 млрд);
  • державний внутрішній борг — 1 988,9 млрд грн (21,33%), або 38,7 млрд євро ($44,9 млрд);
  • гарантований державою борг — 261,1 млрд грн (2,80%), або 5,1 млрд євро.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Serge55
Serge55
27 серпня 2026, 10:32
#
Жити в борг це гріх.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
27 серпня 2026, 10:44
#
Очередной привет от майдана 2014-го и погани, которая дорвалась до власти после него!
+
0
TAN72
TAN72
27 серпня 2026, 12:05
#
Что переживать, всё отдаст Раша😂
+
0
nitrous2000
nitrous2000
27 серпня 2026, 13:20
#
Стянут с них замороженые активы и никто не спросит.В Европе понимают что мы не будет отдавать эти деньги, так что в итоге и Бельгию прогнут как последнего противника отжатия замороженых активов
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 56 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами