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21 вересня 2026, 16:44

JPMorgan перестав прогнозувати ціни на нафту, тому що не знає, коли закінчиться війна

JP Morgan уперше від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану заявив, що не має чіткого базового прогнозу щодо подальшого розвитку ситуації на нафтовому ринку. Про це пише Reuters із посиланням на аналітичну записку банку.

JP Morgan уперше від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану заявив, що не має чіткого базового прогнозу щодо подальшого розвитку ситуації на нафтовому ринку.

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«Ми просто не знаємо, як змоделювати кінцеву гру», — зазначили аналітики JP Morgan.

На початку конфлікту банк виходив із припущення, що адміністрація США не перетинатиме певні економічні межі. Однак через шість місяців, за оцінкою аналітиків, багато з цих порогів уже були подолані, а чіткої стратегії виходу з конфлікту немає.

Нафта торгується вище $100

На тлі геополітичної напруженості ціни на нафту перевищили $100 за барель.

JP Morgan оцінює справедливу вартість Brent у вересні приблизно в $90 за барель, тоді як ринкова ціна перебувала близько $106.

На думку банку, така різниця свідчить, що ринок уже закладає ризик подальших втрат поставок понад ті приблизно 10 млн барелів на добу, які, за оцінкою аналітиків, уже випали з ринку.

Дизель у США — на історичному максимумі

JP Morgan також звернув увагу на ситуацію з паливом у США.

Бензин коштує близько $4,37 за галон, тоді як дизельне пальне подорожчало до історичного максимуму — $6,31 за галон.

Це відбувається напередодні зими, коли сезонний попит на дизель традиційно зростає, а запаси перебувають на історично низьких рівнях.

Ризики для поставок зростають

Серед основних ризиків для нафтового ринку JP Morgan називає ситуацію на Близькому Сході.

Йдеться, зокрема, про загрози судноплавству через Баб-ель-Мандебську протоку та атаки, які впливають на експортні маршрути Саудівської Аравії.

Окремим фактором залишаються удари по російській нафтопереробній інфраструктурі та загалом висока геополітична напруженість, яка створює ризики для глобальних поставок енергоносіїв.

Що це означає для ринку

Фактично JP Morgan визнає, що традиційні моделі прогнозування зараз працюють гірше через надто велику кількість політичних і воєнних змінних.

Ринок нафти дедалі більше реагує не лише на баланс попиту й пропозиції, а й на ризик нових перебоїв із поставками.

Саме тому ціна Brent уже суттєво перевищує рівень, який банк вважає фундаментально обґрунтованим.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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