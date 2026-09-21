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21 вересня 2026, 18:26

З жовтня всі банки підключать до системи стягнення аліментів: гроші боржників шукатимуть автоматично

В Україні запускають систему автоматичного стягнення заборгованості з аліментів. Як повідомила Судово-юридична газета з посиланням на міністра юстиції Дениса Маслова, державні банки вже підключені до механізму, а з жовтня 2026 року до системи планують долучити всі банки країни.

В Україні запускають систему автоматичного стягнення заборгованості з аліментів.


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Як працюватиме система

Після підключення всіх фінансових установ виконавці зможуть через Автоматизовану систему виконавчого провадження отримувати інформацію про рахунки боржників, накладати на них арешт і формувати документи для примусового списання коштів.

Цифрова система охоплюватиме весь процес виконання рішення:

  • пошук банківських рахунків боржника;

  • отримання інформації про залишок коштів;

  • накладення та зняття арешту;

  • формування платіжних інструкцій;

  • примусове списання грошей;

  • перерахування стягнутих коштів отримувачу.

Оновлений механізм має запрацювати 23 жовтня 2026 року.

Система шукатиме також електронні гаманці

Нові правила передбачають цифрову взаємодію не лише з банками, а й з іншими учасниками фінансового ринку. До системи мають бути підключені:

  • небанківські надавачі платіжних послуг;

  • емітенти електронних грошей;

  • інші фінансові установи.

Це означає, що виконавці зможуть отримувати інформацію не тільки про традиційні банківські рахунки, а й про електронні гаманці боржників. За наявності законних підстав стягнення може бути звернене і на електронні гроші.

Відповідні зміни передбачені наказом Міністерства юстиції № 1837/5 від 9 липня 2026 року. Документ ухвалили на виконання закону № 4833-IX щодо цифровізації окремих етапів виконавчого провадження.

Банки перевірятимуть запити щогодини

Обмін інформацією між виконавцями та фінансовими установами відбуватиметься через програмні інтерфейси API.

Банківські та інші платіжні системи повинні будуть щогодини перевіряти, чи надійшли нові документи від виконавців. Відповідь на запит необхідно буде надати не пізніше ніж протягом години робочого часу.

Фінансова установа повідомлятиме, чи має боржник рахунки або електронні гаманці, а також надаватиме інформацію про їхні реквізити, тип рахунку та залишок коштів.


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Чи зможуть списати всі гроші з рахунку


Водночас, законодавство передбачає обмеження на примусове стягнення коштів із фізичних осіб.

Зокрема, боржник має право користуватися одним поточним рахунком в одному банку для здійснення видаткових операцій у межах суми, що не перевищує два розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2026 року, на місяць.

Кошти в межах цього ліміту не підлягають примусовому стягненню.

Таким чином, після повного запуску системи виконавці отримають цифровий інструмент для автоматизованого пошуку рахунків, арешту коштів і їхнього примусового списання, зокрема у справах про несплату аліментів.

Як ми писали, Мін'юст відкриває цифрову реєстрацію шлюбу на День закоханих

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Іво Бобул
Іво Бобул
21 вересня 2026, 19:24
#
Хєр не ніс, назад не шморгнеш!
+
0
norma3
norma3
21 вересня 2026, 19:53
#
Нарешті. Бувають колишні партнери, але колишніх дітей не буває.
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