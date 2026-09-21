Після закриття міжбанку у понеділок, 21 вересня, курс долара додав 3 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу, євро додало 3 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.
21 вересня 2026, 17:53
Міжбанк 21 вересня закрився зростанням долара та євро
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Валютний ринок
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Відкриття 21 вересня
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Закриття 21 вересня
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Зміни
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44,68/44,71
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44,71/44,74
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3/3
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51,28/51,29
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51,31/51,32
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3/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,46−44,96 грн. Євро купують за 51,10 грн, а продають за 51,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,90−44,91, євро — 51,70−51,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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