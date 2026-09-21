Кредити військовим автоматично не спишуть: депутатка розвіяла головний міф про законопроєкт №15458

Законопроєкт № 15458 «щодо врегулювання простроченої заборгованості військовослужбовців, цивільних осіб, які позбавлені особистої свободи або зникли безвісти, членів їхніх сімей та осіб з інвалідністю у період дії воєнного стану» не передбачає масового чи автоматичного списання боргів військовослужбовців та членів їхніх сімей. Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, яка є однією з ініціаторок документа.

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За її словами, у медіа поширювалися повідомлення, через які деякі позичальники могли вирішити, що виплачувати кредити більше не потрібно. Депутатка наголосила: законопроєкт не зобов’язує банки та фінансові установи списувати борги.

Рішення про прощення заборгованості, як і раніше, залишається за кредитором. Водночас документ має спростити процедуру у випадках, коли банк добровільно погоджується списати безнадійний борг.

Зокрема, йдеться про ситуації, коли кредитор готовий пробачити заборгованість родині загиблого, зниклого безвісти або полоненого військовослужбовця. Законопроєкт має усунути податкові бар'єри, які виникають під час такого списання.



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Загального списання не буде



Василевська-Смаглюк підкреслила, що порядок погашення кредитів не змінюється. Позичальникам та членам їхніх родин і надалі доведеться звертатися до банку або іншої фінансової установи та домовлятися про можливе списання боргу.

Таким чином, законопроєкт може полегшити добровільне прощення кредитів, але не передбачає загального списання боргів усім військовим та їхнім родинам.



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