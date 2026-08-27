36 прострочених реформ коштують Україні більше 8 млрд євро допомоги

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Кварталом раніше йшлося про майже €7 млрд пов'язаного фінансування, тобто за три місяці ризикована сума зросла більше, ніж на €1 млрд. За оцінкою голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, до кінця 2026 року вона може сягнути понад €10,9 млрд.

Це не означає, що вся сума вже остаточно втрачена: частину коштів можуть перенести, розблокувати після виконання умов або врахувати в наступних траншах. Але затримки створюють ризик дефіциту бюджету та ускладнюють планування державних фінансів.

Які програми зачеплено

Невиконані зобов'язання стосуються трьох головних програм зовнішньої підтримки:

Ukraine Facility — програми ЄС обсягом до €50 млрд на 2024−2027 роки, кошти за якою надаються в обмін на виконання Плану України та реформ. Програм Світового банку, де фінансування прив'язане до конкретних структурних змін. Програми МВФ, для якої Україна має виконувати структурні маяки й дотримуватися макрофінансових зобов'язань.

Що саме гальмується

На думку Forbes, проблеми виникають на двох рівнях:

Кабінет міністрів має підготувати та затвердити підзаконні акти, концепції, порядки й кадрові рішення. Верховна Рада має ухвалити закони, необхідні для виконання зобов'язань перед партнерами.

Частина реформ залежить від підписання вже ухвалених законів або завершення процедур із призначеннями. Кожна така затримка може відкладати наступний транш або зменшити його обсяг.

Показовий приклад — укомплектування Вищого антикорупційного суду.

Затягування з призначенням суддів поставило під загрозу близько €250−300 млн за програмою Ukraine Facility. Після призначення суддів це питання, за повідомленнями медіа, мало бути розблоковано. Цей кейс ілюструє загальний принцип: міжнародні партнери платять не за обіцянки, а за конкретний вимірюваний результат — ухвалений закон, створений орган, призначених посадовців чи запущену процедуру.

Нинішня цифра не є остаточним вироком для фінансування. Водночас 36 прострочених зобов'язань показують: Україні потрібно прискорити виконання реформ, аби не накопичувати ризики для бюджету, соціальних виплат, оборонних видатків і стабільності державних фінансів.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, в липні 2026 року урядова Рада з питань запобігання та протидії відмиванню коштів зафіксувала порушення строків з боку Державної служби фінансового моніторингу.

Йдеться про звіт за результатами четвертої Національної оцінки ризиків, який мав бути поданий ще до кінця 2025 року. За інформацією поінформованих джерел, Єврокомісія оцінює невиконання цього індикатора у 67 млн євро. Відповідний пункт Ukraine Facility наразі має статус «прострочений» та «проблемний».

Крім того, зафіксовано, що четвертий транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility був наданий у меншому обсязі: 3,05 млрд євро замість 4,5 млрд євро, оскільки Україна на той момент не виконала 3 з 16 обіцяних Європейському Союзу реформ.