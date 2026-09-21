Google відкрила передзамовлення на Googlebook: чим нові ноутбуки здивують власників Android

Компанія Google відкрила передзамовлення на перші ноутбуки під брендом Googlebook. Їхня вартість стартує від 899 доларів, а постачання пристроїв покупцям у США розпочнеться 3 жовтня, — повідомляє Bloomberg. Наступного дня новинки мають з’явитися на ринках Канади, Великої Британії, Ірландії, Франції, Німеччини та Австралії.



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Google розраховує за допомогою нових пристроїв посилити зв’язок між ноутбуками та смартфонами на Android, а також зробити штучний інтелект Gemini повноцінною частиною повсякденної роботи користувачів.

П’ять виробників випускатимуть ноутбуки Google

Google не вироблятиме Googlebook самостійно. Для запуску нової лінійки компанія залучила п’ятьох партнерів:

Acer;

Asus;

Dell Technologies;

HP;

Lenovo.

Пристрої відрізнятимуться дизайном, процесорами, обсягом пам’яті та накопичувачів, однак матимуть спільні елементи. Зокрема, Google встановила єдині вимоги до клавіатури, тачпада та мінімального обсягу оперативної пам’яті.

Ще однією характерною деталлю стане Glowbar — світлова панель, яка може відображати рівень заряду батареї та різні анімації.

Перші моделі отримають сенсорні екрани діагоналлю від 13 до 15 дюймів і працюватимуть до 14 годин без підзаряджання. На старті використовуватимуться процесори Intel Core Ultra Series 3 або Qualcomm Snapdragon X. У майбутньому Google планує додати моделі на чипах MediaTek.

Компанія робить ставку на тонкі та легкі пристрої: вага деяких моделей становитиме близько 1 кг.

Googlebook створювали як продовження смартфона

Головна відмінність Googlebook від традиційних ноутбуків полягає не лише в інтеграції штучного інтелекту. Google прагне зробити пристрій логічним продовженням смартфона Android.

Президент підрозділу Android-екосистеми Google Самір Самат пояснив, що користувачі часто починають виконувати завдання на телефоні, а потім переходять на ноутбук — або діють у зворотному напрямку. Проте програми, файли та робочі процеси між цими пристроями не завжди узгоджені між собою.

Googlebook має усунути цю проблему. Користувачі зможуть:

починати роботу на смартфоні та продовжувати її на ноутбуці;

запускати окремі мобільні застосунки й ігри Android на великому екрані;

отримувати доступ до файлів і фотографій зі смартфона;

синхронізувати робочі процеси між телефоном і ноутбуком.

У Google також хочуть згодом реалізувати аналогічну взаємодію з iPhone, однак на момент запуску основна увага буде зосереджена на пристроях Android.

Операційна система поєднає Android і ChromeOS

Googlebook працюватимуть на новій операційній системі, яка поєднує елементи Android і ChromeOS.

Інтерфейс міститиме знайомі користувачам Android віджети, список застосунків і меню налаштувань. Водночас система успадкує окремі рішення від ChromeOS — платформи, яка використовується в доступних ноутбуках Chromebook.

Google обіцяє постачати оновлення функцій для Googlebook протягом 10 років.

Які функції штучного інтелекту отримають Googlebook

Пошук файлів за змістом

У ноутбуках використовуватиметься локальна модель Gemini Nano v3. Вона аналізуватиме файли та фотографії на пристрої, щоб користувачі могли знаходити потрібні матеріали не лише за назвами, а й за ключовими словами та описами.

Обробка таких запитів відбуватиметься безпосередньо на ноутбуці, без надсилання даних через інтернет. Це має зменшити ризики для конфіденційності.

«Чарівний вказівник»

Ще одна функція під назвою «Чарівний вказівник» дозволить користувачеві ставити запитання Gemini про те, що відображається на екрані.

Система розпізнаватиме текст та інші елементи під курсором і пропонуватиме варіанти запитів. Після вибору запитання відкриватиметься вікно Gemini, яке формуватиме відповідь за допомогою інтернет-з'єднання.

Таким чином, Google намагається інтегрувати ШІ не як окремий чат-бот, а як інструмент, доступний безпосередньо під час роботи з документами, сайтами та іншими матеріалами.

У комплекті — рік Google AI Pro

Покупці Googlebook отримають річну підписку на Google AI Pro. Зазвичай вона коштує 19,99 долара на місяць.

Підписка передбачає розширений доступ до інструментів Gemini, 5 ТБ хмарного сховища та доступ до ШІ-помічника Google Spark.

Крім того, Google надаватиме покупцям:

три місяці YouTube Premium;

три місяці Adobe Photoshop;

три місяці CapCut.

Google повертається до сегмента дорогих ноутбуків

Це не перша спроба Google закріпитися на ринку преміальних ноутбуків. У 2017 році компанія представила Pixelbook за ціною 999 доларів, однак у 2022 році припинила випуск цієї лінійки.

Тепер Google знову намагається зайняти місце в сегменті дорогих ноутбуків, але вже з іншою концепцією — тісною інтеграцією Android, власної операційної системи та штучного інтелекту.

Самір Самат заявив, що Googlebook орієнтовані передусім на користувачів преміальних смартфонів, зокрема Google Pixel і Samsung Galaxy. За задумом компанії, власники таких телефонів мають отримати ноутбук із відповідним рівнем дизайну, якості складання та функціональності.

Google не позиціонує Googlebook як прямого конкурента бюджетному MacBook Neo. У компанії вважають, що нова лінійка має сформувати окремий сегмент для користувачів, яким потрібен ноутбук, максимально тісно пов’язаний зі смартфоном Android.



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Google розраховує залучити нових виробників

У компанії очікують, що інтерес покупців до Googlebook заохотить інших виробників ноутбуків приєднатися до проєкту.

За словами Самата, у майбутньому партнери можуть випускати більше моделей із потужнішими характеристиками. Таким чином, Google розглядає перший запуск не як одноразову спробу повернутися на ринок, а як основу для нової категорії ноутбуків, у якій смартфон, комп’ютер і штучний інтелект працюватимуть як єдина екосистема.



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