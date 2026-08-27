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27 серпня 2026, 10:58

Українські банки за сім місяців 2026 року скоротили чистий прибуток до 62,5 млрд грн

Чистий прибуток українських банків за перші сім місяців 2026 року становив 62,5 млрд грн — це на 32,4% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомив економіст Андрій Шевчишин.

Чистий прибуток українських банків за перші сім місяців 2026 року становив 62,5 млрд грн — це на 32,4% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

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Прибутки банків падають дедалі швидше

За словами економіста, тенденція скорочення прибутку посилюється. У липні 2026 року чистий прибуток банків становив 8,42 млрд грн — на 7% менше червня і на 41,6% менше показника липня 2025 року.

У доларовому еквіваленті за сім місяців 2026 року банки заробили 1 398 млн доларів — на 36,8% менше, ніж рік тому. Якщо не враховувати кризовий 2022 рік, то в доларовому вимірі це мінімальний показник прибутку банківської системи з 2020 року. Навіть за сім місяців 2021 року, до повномасштабної війни, банки заробили більше — 1 461 млн доларів.

Чому падає прибутковість банків

Скорочення прибутків відбувається на тлі жорсткішої монетарної політики Нацбанку. Як повідомляв Мінфін, 30 липня 2026 року НБУ підвищив облікову ставку з 15% до 15,5% річних. А з 7 серпня регулятор також змінив механізм розміщення тимчасово вільних коштів банків: замість автоматичного задоволення заявок на тримісячні депозитні сертифікати НБУ запровадив процентні тендери, де банки конкурують за право розмістити ліквідність.

Ці зміни підвищують вартість залучення коштів для банків і посилюють конкуренцію за вкладників, що тисне на маржу фінансових установ. Паралельно Міністерство фінансів скоротило пропозицію коротких військових ОВДП на серпневому аукціоні, щоб стримати зростання вартості державних запозичень — це також відображає загальний тренд на здорожчання грошей в економіці.

Таким чином, зниження прибутковості банківського сектору відбувається одночасно з посиленням монетарної політики НБУ, спрямованої на стримування інфляції та стабілізацію фінансового ринку.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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