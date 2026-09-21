Обробка даних про місцезнаходження: Google оштрафували на 403 млн євро в Ірландії

Ірландський регулятор із захисту даних оштрафував Google на 403 млн євро через порушення регламенту ЄС про захист персональних даних про місцезнаходження користувачів. Про це Data Protection Commission (DPC) повідомила 21 вересня.

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Що встановив регулятор За оцінкою DPC, через недоліки в політиках Google користувачі могли не мати достатньо чіткого розуміння того, як саме використовуються їхні дані про місцезнаходження.

Зокрема, така інформація могла застосовуватися для визначення інтересів користувачів і персоналізації реклами.

Заступник комісара DPC Грем Дойл заявив, що це могло обмежувати контроль людей над власними персональними даними.

Регулятор зобов’язав Google привести практики обробки даних у відповідність до вимог GDPR протягом шести місяців.

Що відповіла Google

У компанії заявили, що справа стосується старих політик, які вже були змінені.

За словами Google, з 2019 року компанія суттєво переглянула свої підходи до роботи з даними про місцезнаходження та запустила додаткові інструменти для керування ними.

Це один із найбільших штрафів DPC

Ірландська DPC відіграє особливу роль у нагляді за великими технологічними компаніями в ЄС, оскільки багато з них мають європейські штаб-квартири саме в Ірландії.

Штраф для Google став четвертим за розміром серед санкцій, накладених DPC після набуття чинності GDPR у 2018 році.

Найбільші штрафи регулятора:

1,2 млрд євро — Meta у 2023 році за передачу даних користувачів до США;

530 млн євро — TikTok у 2025 році за передачу даних європейських користувачів до Китаю;

405 млн євро — Instagram у 2022 році за порушення, пов’язані з обробкою даних неповнолітніх.

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Google вже штрафували через геолокацію

Проблеми з обробкою даних про місцезнаходження виникали у Google і раніше.

У 2022 році компанія погодилася виплатити $391,5 млн 40 штатам США у справі про збір геолокаційних даних після вимкнення користувачами історії місцезнаходжень.

Ще у 2019 році французький регулятор CNIL оштрафував Google на 50 млн євро. Це був один із перших великих штрафів, накладених у межах GDPR.