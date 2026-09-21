Топ-5 новин за понеділок: готовність Києва до зими, валютні перекази у гривні та ціна газу у жовтні

У понеділок, 21 вересня, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 0,16 грн/л — до 89,15 грн/л. Водночас, дизельне паливо подешевшало на 0,13 грн/л — до 98,55 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Скільки коштуватиме газ у жовтні: тарифи основних постачальників

У жовтні побутові споживачі продовжать платити за газ за чинними тарифами. Для клієнтів Нафтогазу, який обслуговує більшість українських домогосподарств, ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Базовий річний тариф компанії зафіксовано до 30 квітня 2027 року.

Валютні перекази з-за кордону на платіжні рахунки зараховуватимуться лише у гривні

Небанківські постачальники платіжних послуг більше не зможуть зараховувати валютні надходження фізичних осіб з-за кордону на платіжні рахунки у валюті. Такі кошти автоматично конвертуватимуться у гривню незалежно від суми переказу та країни відправлення. Про це пише LIGA ZAKON з посиланням на постанову НБУ № 106, яка внесла зміни до Положення № 2.

Київ готовий до зими на 72%: експерт попередив про ризики для мешканців висоток

Київ підготовлений до опалювального сезону приблизно на 72%, проте цей показник значною мірою забезпечує стара газифікована забудова, повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі Ранок .LIVE.

З жовтня всі банки підключать до системи стягнення аліментів: гроші боржників шукатимуть автоматично

В Україні запускають систему автоматичного стягнення заборгованості з аліментів. Як повідомила Судово-юридична газета з посиланням на міністра юстиції Дениса Маслова, державні банки вже підключені до механізму, а з жовтня 2026 року до системи планують підключити всі банки країни.