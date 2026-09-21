Трамп запропонував Китаю торговельне перемир’я на пів року: Пекін має інші плани

Напередодні візиту китайського лідера Сі Цзінпіня президент США Дональд Трамп запропонував продовжити торговельне перемир’я з Китаєм ще на шість місяців. Про це повідомляє The New York Tymes. Пекін, своєю чергою, зацікавлений у довшій домовленості — до завершення президентського терміну Трампа.



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Переговори відбуваються на тлі стрімкого зростання китайського експорту та збереження значного дисбалансу в торгівлі між двома найбільшими економіками світу.

Китай нарощує експорт попри американські мита



У серпні профіцит зовнішньої торгівлі Китаю становив 119,09 млрд доларів. Це вже четвертий місяць поспіль, коли позитивне сальдо перевищує $100 млрд.

Китайський експорт у серпні зріс на 25% у річному вимірі, а імпорт — на 28%. За перші вісім місяців 2026 року торговельний профіцит країни перевищив $800 млрд. За підсумками року він може перевищити минулорічний рекорд у $1,2 трлн.

Китайські товари активно виходять на ринки за межами США. Зокрема, за рік експорт до країн Південно-Східної Азії зріс майже на 26%, до Африки — більш ніж на 25%, а поставки до Канади збільшилися більш ніж на 10%.

Попит на китайську продукцію підтримує, зокрема, глобальне розширення інфраструктури штучного інтелекту. У серпні експорт китайських напівпровідників зріс майже на 130%, а автоматизованих систем обробки даних — на 77%.

Водночас профіцит торгівлі Китаю зі США в серпні збільшився на 44% і перевищив $29 млрд. Це стало найбільшим показником від початку другого президентського терміну Трампа.

Як почалася тарифна війна

Торговельне перемир’я стало результатом різкої ескалації між Вашингтоном і Пекіном у 2025 році.

У квітні Трамп запровадив мита на китайські товари у розмірі 34%, після чого обидві сторони почали підвищувати тарифи. У найгостріший період американські мита на китайський імпорт сягнули 145%, а китайські обмеження на американські товари — 125%.

У травні переговори в Женеві дозволили тимчасово знизити ставки: американські мита скоротилися зі 145% до 30%, а китайські — зі 125% до 10%. Згодом торговельну паузу продовжили, а в жовтні 2025 року сторони уклали ширшу домовленість.

Чинне перемир’я має завершитися 10 листопада 2026 року.

Чого хочуть США та Китай

Вашингтон зацікавлений у шестимісячному продовженні угоди. Американська сторона водночас вимагає від Пекіна виконання попередніх зобов’язань, зокрема щодо постачання рідкоземельних матеріалів, які використовують у виробництві електроніки, акумуляторів і високотехнологічного обладнання.

Окремим питанням є закупівлі китайською стороною американської аграрної продукції.

У травні Китай погодився купувати американські сільськогосподарські товари щонайменше на $17 млрд на рік до 2028 року. Проте за перші сім місяців 2026 року Пекін придбав такої продукції лише на $3,9 млрд, не враховуючи сою. Це лише трохи більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Винятком стала соя. Після попередніх домовленостей Китай придбав у США 12,4 млн тонн соєвих бобів у 2025 році. Цього року Пекін уже здійснив додаткові закупівлі, що становлять приблизно половину обіцяних 25 млн тонн.

Китай наполягає на довшому перемир'ї, оскільки це дало б його компаніям більше передбачуваності в торгівлі та дозволило б уникнути нової тарифної ескалації.

Рідкоземельні матеріали залишаються проблемою

Попри торговельну паузу, Вашингтон звинувачує Пекін у неповному виконанні домовленостей щодо безперебійного постачання рідкоземельної продукції.

У серпні поставки китайських рідкоземельних магнітів до США скоротилися до 512 тонн. Це на 13% менше, ніж роком раніше, і на 20% менше, ніж у липні.

Китай залишається провідним виробником рідкоземельних матеріалів і використовує контроль над їхнім експортом як важіль у переговорах із Вашингтоном.

Коли Трамп і Сі проведуть переговори

Зустріч Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна запланована на 24 вересня у Вашингтоні. Візит китайського лідера до США триватиме з 23 до 25 вересня.

Напередодні саміту представники двох країн проводять підготовчі переговори. Сторони обговорюють продовження торговельного перемир’я, можливе зниження мит на «нечутливі» товари, постачання рідкоземельних матеріалів і закупівлі американської продукції.



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Що це означає для світових ринків

Для міжнародного бізнесу продовження перемир’я означатиме зниження ризику нового стрибка мит і перебоїв у глобальних ланцюгах постачання. Водночас інвестори враховують, що торговельний конфлікт між США та Китаєм не завершений.

Китай продовжує нарощувати експорт, попри американські обмеження, а його виробники активніше переорієнтовуються на ринки Південно-Східної Азії, Африки та інших регіонів. Це посилює занепокоєння інших країн щодо надлишкових китайських виробничих потужностей і припливу дешевих товарів.

Тому навіть у разі продовження перемир’я головні суперечки — щодо торговельного балансу, технологій, рідкоземельних матеріалів і доступу до ринків — залишаться невирішеними.



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