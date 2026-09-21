Трамп запропонував Китаю торговельне перемир’я на пів року: Пекін має інші плани

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 вересня 2026, 19:30

Трамп запропонував Китаю торговельне перемир’я на пів року: Пекін має інші плани

Напередодні візиту китайського лідера Сі Цзінпіня президент США Дональд Трамп запропонував продовжити торговельне перемир’я з Китаєм ще на шість місяців. Про це повідомляє The New York Tymes. Пекін, своєю чергою, зацікавлений у довшій домовленості — до завершення президентського терміну Трампа.

Напередодні візиту китайського лідера Сі Цзінпіня президент США Дональд Трамп запропонував продовжити торговельне перемир’я з Китаєм ще на шість місяців.


► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини


Переговори відбуваються на тлі стрімкого зростання китайського експорту та збереження значного дисбалансу в торгівлі між двома найбільшими економіками світу.

Китай нарощує експорт попри американські мита


У серпні профіцит зовнішньої торгівлі Китаю становив 119,09 млрд доларів. Це вже четвертий місяць поспіль, коли позитивне сальдо перевищує $100 млрд.

Китайський експорт у серпні зріс на 25% у річному вимірі, а імпорт — на 28%. За перші вісім місяців 2026 року торговельний профіцит країни перевищив $800 млрд. За підсумками року він може перевищити минулорічний рекорд у $1,2 трлн.

Китайські товари активно виходять на ринки за межами США. Зокрема, за рік експорт до країн Південно-Східної Азії зріс майже на 26%, до Африки — більш ніж на 25%, а поставки до Канади збільшилися більш ніж на 10%.

Попит на китайську продукцію підтримує, зокрема, глобальне розширення інфраструктури штучного інтелекту. У серпні експорт китайських напівпровідників зріс майже на 130%, а автоматизованих систем обробки даних — на 77%.

Водночас профіцит торгівлі Китаю зі США в серпні збільшився на 44% і перевищив $29 млрд. Це стало найбільшим показником від початку другого президентського терміну Трампа.

Як почалася тарифна війна

Торговельне перемир’я стало результатом різкої ескалації між Вашингтоном і Пекіном у 2025 році.

У квітні Трамп запровадив мита на китайські товари у розмірі 34%, після чого обидві сторони почали підвищувати тарифи. У найгостріший період американські мита на китайський імпорт сягнули 145%, а китайські обмеження на американські товари — 125%.

У травні переговори в Женеві дозволили тимчасово знизити ставки: американські мита скоротилися зі 145% до 30%, а китайські — зі 125% до 10%. Згодом торговельну паузу продовжили, а в жовтні 2025 року сторони уклали ширшу домовленість.

Чинне перемир’я має завершитися 10 листопада 2026 року.

Чого хочуть США та Китай

Вашингтон зацікавлений у шестимісячному продовженні угоди. Американська сторона водночас вимагає від Пекіна виконання попередніх зобов’язань, зокрема щодо постачання рідкоземельних матеріалів, які використовують у виробництві електроніки, акумуляторів і високотехнологічного обладнання.

Окремим питанням є закупівлі китайською стороною американської аграрної продукції.

У травні Китай погодився купувати американські сільськогосподарські товари щонайменше на $17 млрд на рік до 2028 року. Проте за перші сім місяців 2026 року Пекін придбав такої продукції лише на $3,9 млрд, не враховуючи сою. Це лише трохи більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Винятком стала соя. Після попередніх домовленостей Китай придбав у США 12,4 млн тонн соєвих бобів у 2025 році. Цього року Пекін уже здійснив додаткові закупівлі, що становлять приблизно половину обіцяних 25 млн тонн.

Китай наполягає на довшому перемир'ї, оскільки це дало б його компаніям більше передбачуваності в торгівлі та дозволило б уникнути нової тарифної ескалації.

Рідкоземельні матеріали залишаються проблемою

Попри торговельну паузу, Вашингтон звинувачує Пекін у неповному виконанні домовленостей щодо безперебійного постачання рідкоземельної продукції.

У серпні поставки китайських рідкоземельних магнітів до США скоротилися до 512 тонн. Це на 13% менше, ніж роком раніше, і на 20% менше, ніж у липні.

Китай залишається провідним виробником рідкоземельних матеріалів і використовує контроль над їхнім експортом як важіль у переговорах із Вашингтоном.

Коли Трамп і Сі проведуть переговори

Зустріч Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна запланована на 24 вересня у Вашингтоні. Візит китайського лідера до США триватиме з 23 до 25 вересня.

Напередодні саміту представники двох країн проводять підготовчі переговори. Сторони обговорюють продовження торговельного перемир’я, можливе зниження мит на «нечутливі» товари, постачання рідкоземельних матеріалів і закупівлі американської продукції.


Читайте також: ЄС просить Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів


Що це означає для світових ринків

Для міжнародного бізнесу продовження перемир’я означатиме зниження ризику нового стрибка мит і перебоїв у глобальних ланцюгах постачання. Водночас інвестори враховують, що торговельний конфлікт між США та Китаєм не завершений.

Китай продовжує нарощувати експорт, попри американські обмеження, а його виробники активніше переорієнтовуються на ринки Південно-Східної Азії, Африки та інших регіонів. Це посилює занепокоєння інших країн щодо надлишкових китайських виробничих потужностей і припливу дешевих товарів.

Тому навіть у разі продовження перемир’я головні суперечки — щодо торговельного балансу, технологій, рідкоземельних матеріалів і доступу до ринків — залишаться невирішеними.


Як ми писали, тарифна війна триває: Китай відрізає США від рідкоземельних металів

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Я Саня
Я Саня
21 вересня 2026, 20:35
#
От дурне, само намутило тепер пропонує
+
0
youknow
youknow
21 вересня 2026, 20:51
#
Цей «турпелик» трамп з путіним в «ясна цілується», а сі «підмахує», груповуха якась. трамп ще почав верещати в голос про те щоб зеленський припинив обстрілювати російські НПЗ.
ну звичайно трамп бажає щоб російська військова машина не зупинилась від нестачі горючого.
америка постійно рятує росію, що при царях, що при ІІ світовій війні, що в 90-х, що зараз. всіма силами не дають росії здохнути.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами