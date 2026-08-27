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27 серпня 2026, 8:26

Оподаткування посилок з-за кордону: Комітет рекомендував законопроєкти до ухвалення

26 серпня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення рекомендувати Парламенту прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт № 15112-Д про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі та № 15460 про внесення змін до Митного кодексу щодо оформлення товарів у міжнародних посилках та експрес-відправленнях. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

26 серпня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення рекомендувати Парламенту прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт № 15112-Д про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі та № 15460 про внесення змін до Митного кодексу щодо оформлення товарів у міжнародних посилках та експрес-відправленнях.

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Про що йде мова в законопроєктах

Законопроєкти взаємопов'язані між собою: разом вони формують цілісну правову базу для запровадження нових правил дистанційного продажу товарів через електронний інтерфейс, що забезпечить рівні умови між українським ритейлом та іноземними маркетплейсами, ліквідує схеми ухилення від сплати податків через штучне дроблення комерційних партій товарів на дрібні міжнародні посилки та надасть додатковий фінансовий ресурс для потреб Сил оборони.

Ключові положення нової системи

Передусім запропоновані зміни передбачають скасування податкової пільги для міжнародних посилок та запровадження ПДВ на імпортовані товари, придбані через маркетплейси, починаючи з 0 євро (наразі посилки до 150 євро звільняються від ПДВ).

Основні новації реформи:

  • Відповідальність маркетплейсів: Обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ до бюджету покладатиметься на маркетплейс (підприємство електронного інтерфейсу). Якщо маркетплейс — нерезидент, він має призначити посередника в Україні, який відповідатиме за розрахунки з бюджетом. Дозволяється визначати декількох посередників.

  • Непомітність для покупця: ПДВ (20 %) буде автоматично включено у ціну товару під час придбання на платформі маркетплейсу. Процес отримання посилки не зміниться.

  • Підакцизні товари: Нові правила дистанційного продажу на алкоголь та тютюн не поширюватимуться.

  • Збереження некомерційних лімітів:

 — посилки «від громадянина до громадянина», незалежно від того, що це за товар (крім заборонених до пересилання), вартістю до 45 євро (за умови некомерційного характеру).

 — товари у несупроводжуваному багажі до 150 євро (особисті речі або товари, які людина переправляє через митний кордон окремо від себе, тобто без особистої присутності поруч із вантажем).

Читайте також: Мінфін: отримання 4 млрд євро від ЄС залежить від оподаткування міжнародних посилок

Контекст і терміни

Ухвалення пакету законопроєктів є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року. Очікується, що реформа принесе близько 10 млрд грн щороку на потреби сектору безпеки та оборони.

Нові правила набудуть чинності за окремим рішенням Уряду про готовність ІТ-компоненту митних органів і маркетплейсів та написання відповідних підзаконних актів, але не раніше 1 січня 2027 року.

Наразі законопроєкти готуються до розгляду у сесійній залі Верховної Ради.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 30 липня Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.

26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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deleted-4a2fe47c-08fd-4690-8e39-66ce795c3a29
27 серпня 2026, 9:06
#
Скоро и до барахолки в Киеве дотянутся: там беспошлинная торговля :-)
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0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
27 серпня 2026, 11:18
#
Ніяк не нажеруться.
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