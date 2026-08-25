Новини криптосвіту: Bitcoin піднявся вище $80 000, Ethereum додав 2,5% за добу

25 серпня Bitcoin піднявся вище позначки 80 000 доларів і досягав 81 237,94 долара — найвищого рівня більш ніж за чотири місяці. За серпень монета додала близько 26% і рухається далі. Того ж дня Ethereum торгувався біля позначки 2 509 доларів, додавши близько 2, 5% за добу.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новини

На думку Reuters, ралі Bitcoin підтримали слабший долар, зниження дохідності облігацій та побоювання інвесторів щодо знецінення фіатних валют. Додатковим каталізатором стали плани Мінфіну США збільшити викуп довгострокових облігацій.

Що ще відбувається на крипторинку

На тлі зростання ціни компанія Strategy Майкла Сейлора створила грошовий резерв приблизно на 1,6 млрд доларів, який планують використати для нових покупок Bitcoin та інших корпоративних потреб. Цей резерв відокремлений від фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями та обслуговування боргу.

Ринок сприймає це як сигнал, що компанія й надалі курс на активне накопичення криптовалюти.

Читайте також: Strategy презентувала індекс прийняття біткоїна серед найбільших банків світу

Зростає й активність трейдерів: за п'ять днів обсяги торгів на криптобіржах майже подвоїлися — після того, як Bitcoin і Ethereum за попередній тиждень зросли більш ніж на 23% і 30% відповідно. За даними The Block, це свідчить, що ралі супроводжується не лише спекулятивним рухом ціни, а й поверненням трейдерів на ринок.

Ще один приклад активного накопичення — публічна компанія Strive, яка придбала 1110 Bitcoin приблизно за 81,5 млн доларів за середньою ціною 73 409 доларів за монету. Загальні запаси компанії зросли до 21 356 BTC, що зробило Strive сьомим найбільшим публічним власником Bitcoin. Покупка відбулася ще до прориву Bitcoin вище 80 000 доларів, повідомляє The Block.

Водночас у фінальний тиждень серпня на ринок можуть вийти токени загальною вартістю понад 705 млн доларів. Це може стати стримувальним чинником для цін. 25 серпня заплановані розблокування токенів, зокрема, для Humanity та Plasma.

За даними Yahoo Finance, Plasma має випустити 88,89 млн токенів XPL, Humanity — 266,47 млн токенів H, а Huma Finance — 458.75 млн HUMA

Подібні розблокування збільшують пропозицію на ринку і можуть тиснути на ціну, якщо отримувачі вирішать одразу продавати отримані активи.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, австрійське Управління з фінансових ринків (FMA) оштрафувало криптобіржу Bitpanda на €70 тис. за порушення вимог європейського Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA). Це перша опублікована остаточна постанова FMA про штраф за цим регламентом