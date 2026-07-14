Strategy представила індекс прийняття біткоїна серед найбільших банків світу: що нового на крипторинку

Strategy презентувала індекс прийняття біткоїна серед найбільших банків світу

Аналітична компанія Strategy презентувала новий інструмент для оцінки криптоінтеграції у традиційному фінансовому секторі — Bitcoin Bank Adoption Index. Про запуск індексу, який відображає рівень впровадження першої криптовалюти та блокчейн-технологій серед провідних банків і великих фінансових контрагентів, офіційно заявив генеральний директор компанії Фонг Ле.

Згідно з методологією дослідження, відбір фінансових інституцій відбувався за суворими критеріями, враховуючи загальний обсяг їхніх активів, капітал під управлінням (AUM), а також статус глобально системно значущого банку (G-SIB) станом на кінець 2025 року.

Експерти аналізували дані з відкритих джерел, оцінюючи кілька ключових факторів: надання клієнтам доступу до торгівлі цифровими активами та деривативами, наявність власних інфраструктурних блокчейн-рішень, а також загальну риторику і ставлення топменеджменту до криптоіндустрії.

Абсолютним лідером рейтингу стала американська корпорація Fidelity Investments, чий індекс прийняття біткоїна сягнув 71%. Компанія вже тривалий час надає прямі послуги зі зберігання (кастодіальні сервіси), торгівлі BTC та управління власними спотовими ETF-фондами.

Натомість аутсайдерами списку виявилися японська група SMBC та Royal Bank of Canada (RBC) — їхній показник застряг на позначці 13%, що свідчить про вкрай обмежений інтерес до блокчейн-ініціатив. Загалом середній рівень інтеграції біткоїна серед топ-банкірів світу наразі становить доволі стримані 32%.

Болівія планує інтегрувати стейблкоїн USDT у національну платіжну систему

Влада Болівії розглядає можливість масштабної криптоінтеграції на державному рівні. Як заявив чинний міністр економіки та державних фінансів країни Хосе Габріель Еспіноса, уряд вивчає технічні та юридичні аспекти впровадження стейблкоїна USDT у національну платіжну систему.

Очікується, що цифровий актив зможе повноцінно функціонувати в країні як третя офіційна валюта — нарівні з американським доларом та місцевим болівіано.

За словами урядовця, Болівія вже зробила перший крок до легалізації, скасувавши раніше діючу тотальну заборону на використання криптовалют. Проте комплексна нормативна база для індустрії цифрових активів у країні досі відсутня.

Еспіноса також піддав жорсткій критиці дії попереднього уряду, який намагався нашвидкуруч використовувати USDT через гостру економічну кризу та дефіцит іноземної валюти. На думку чинного міністра, хаотичні спроби замінити долар стейблкоїном «від розпачу» свого часу лише посилили дестабілізацію внутрішнього ринку.

Головною умовою для фінального запуску USDT у платіжний простір міністр назвав створення прозорих і жорстких правил гри. Ця потреба є критичною, оскільки наразі Болівія перебуває у «сірому списку» Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Еспіноса наголосив, що будь-які операції з криптоактивами в країні мають суворо відповідати міжнародним стандартам AML (боротьби з відмиванням коштів) та повністю виключати можливість фінансування незаконної діяльності.

Соло-майнер за допомогою мініпристрою за $150 добув блок біткоїна та заробив $200 000

У мережі першої криптовалюти зафіксовано чергову унікальну подію: майнер-одинак зміг самостійно включити блок #957 382 у блокчейн біткоїна. Завдяки цьому він отримав повну винагороду за блок у розмірі 3,1382 BTC, що за поточним курсом становить приблизно $200 000. Свій успіх щасливчик реалізував через сервіс Public Pool.

Найбільше вражає те, що удача посміхнулася користувачеві, який використовував мікроапарат Bitaxe вартістю від $60 до $150. Пристрій пропрацював усього близько восьми годин із середнім хешрейтом 995,2 GH/s (близько 1 TH/s).

Для розуміння масштабів везіння: за такої мізерної потужності математичний шанс самостійно знайти блок становить орієнтовно один раз на 18 000 років. Це лише другий підтверджений випадок в історії, коли одиночний гаджет Bitaxe зміг знайти соло-блок через Public Pool.

Зазначимо, що Bitaxe — це відкритий компактний ASIC-майнер, побудований на чипі Bitmain BM1370. До слова, аналогічні чипи інтегрують і в гігантські промислові установки Antminer S21. Пристрої серії Bitaxe Gamma видають потужність від 1 до 1,3 TH/s, споживаючи при цьому символічні 15−21 Вт електроенергії.

Статистика соло-майнінгу за останній час:

З початку 2026 року дрібні соло-добувачі змогли самостійно знайти вже 12 блоків.

Попередній успішний випадок стався порівняно нещодавно — 29 червня. Тоді блок дістався учаснику пулу Solo CKPool, який поклав до своєї кишені 3,16 BTC.

Трохи раніше, 31 травня, інший майнер здобув блок, об'єднавши в кластер 14 пристроїв Canaan Nano із загальним хешрейтом 157 TH/s через платформу Braiins Solo.

Загалом за останні 12 місяців незалежні одинаки вирахували 24 блоки, що на 41% перевищує показники попереднього аналогічного періоду. Загальна сума виплат для них склала 75,44 BTC. У середньому «джекпот» випадає соло-майнерам раз на 15,2 дня, а найдовша пауза між знахідками за рік тривала 58 днів.

У Китаї використання криптоміксерів пропонують прирівняти до відмивання грошей

Верховна народна прокуратура Китаю оприлюднила нові системні рекомендації щодо протидії відмиванню капіталу за допомогою цифрових активів. Відомство ініціює радикальну зміну підходів до розслідування криптозлочинів та оновлення стандартів доказової бази в судах, спрямовану на повну ліквідацію чинних правових лазівок.

Китайські прокурори констатували серйозну невідповідність між стрімким розвитком блокчейн-технологій та чинним кримінальним кодексом країни. Наразі більшість правопорушень, пов'язаних із криптовалютами, суди кваліфікують за м'якшою статтею — «приховування злочинних доходів».

Автори реформи наполягають на застосуванні набагато суворішої статті про відмивання грошей. Для цього пропонується впровадити обов'язковий принцип «одна справа — дві перевірки»: відтепер слідчі будуть зобов'язані шукати ознаки відмивання коштів під час розслідування абсолютно будь-якого базового злочину.

Для спрощення роботи з криптографічними доказами у судових процесах відомство планує затвердити такі норми:

Самоідентифікація блокчейну: Інформація з публічних блокчейн-оглядачів (експлорерів) визнаватиметься достовірною за замовчуванням, якщо збігаються хеш-дані транзакцій.

Перенесення тягаря доказування: Якщо сторона обвинувачення надає офіційний звіт про аналіз ланцюжка транзакцій, захист буде змушений самостійно доводити зворотне.

Презумпція винуватості за анонімізацію: Використання криптоміксерів, орієнтованих на конфіденційність монет (приватних токенів) або продаж цифрових активів за штучно заниженими чи неринковими цінами стане автоматичною та достатньою підставою для визнання умислу у відмиванні грошей.

Окрему увагу прокуратура приділила технічним складнощам під час вилучення криптовалюти. Через тотальну заборону на обіг цифрових активів всередині КНР, державні органи наразі не мають легальних інструментів для продажу конфіскованих монет.

Щоб розв'язати цю проблему, пропонується розгорнути спеціальну державну платформу для зберігання та оцінки вилучених активів. Розрахунком вартості займатиметься профільний експертний комітет на основі ончейн-даних та актуальних котирувань на міжнародних біржах.

Крім того, Пекін має намір ініціювати створення нових глобальних протоколів для спільного відстеження та блокування криптоактивів у межах судової співпраці з іншими державами.