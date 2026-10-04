Довічний статус PEP залишать, але фінмоніторинг змінять: депутати готують компроміс

Депутати готують зміни до правил щодо політично значущих осіб (PEP), які мають врегулювати суперечку навколо так званого довічного статусу колишніх посадовців. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Запропонована модель передбачає, що статус PEP зберігатиметься довічно, але після звільнення з посади посилений фінансовий моніторинг не застосовуватиметься автоматично протягом усього життя.

Що зміниться для колишніх посадовців

Запропоновані депутатами правки передбачають, що після перших 12 місяців банк повинен провести індивідуальну оцінку ризику та документально її оформити.

Якщо вона покаже, що ризики, властиві статусу PEP, більше не зберігаються, посилений фінмоніторинг припинятиметься.

Якщо ж зв'язки, вплив або інші ризики, пов'язані з колишньою посадою, залишаються, посилений контроль продовжуватиметься. Таку оцінку потрібно буде проводити повторно не рідше одного разу на рік.

Ключова зміна полягає в тому, що для продовження фінмоніторингу не потрібно буде доводити саме високий або неприйнятно високий рівень ризику. Достатньо встановити, що ризики, пов'язані з колишніми повноваженнями та впливом PEP, усе ще існують.

Ці правила поширюватимуться також на членів сім'ї та пов'язаних осіб колишнього PEP.

Водночас сам довічний статус не означатиме, що банк може автоматично відмовити людині у відкритті або продовженні ділових відносин. Після завершення 12-місячного періоду статус PEP не зможе бути єдиною або достатньою підставою для такого рішення.

Колишній посадовець також матиме право отримати письмову інформацію про те, чи застосовуються до нього посилені заходи фінансового моніторингу.

Як працюватиме нова модель

Схема буде такою: звільнення з посади → щонайменше 12 місяців посиленого контролю → оцінка ризику → припинення або продовження посиленого моніторингу залежно від результату.

Саме такий підхід має стати компромісом між вимогами міжнародних партнерів щодо ефективного контролю за PEP та дискусією в Україні про надмірність фактично довічного посиленого фінмоніторингу колишніх посадовців.

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Чому виникла суперечка

Питання PEP опинилося в законопроєкті № 15111-д, який спочатку стосувався оподаткування доходів через цифрові платформи та імплементації європейських правил DAC7. Під час підготовки документа до другого читання до нього додали норми про фінмоніторинг колишніх посадовців. Саме це змішування двох різних тем спричинило плутанину та критику, а запропоноване послаблення правил щодо PEP викликало заперечення МВФ і Єврокомісії та звинувачення депутатів у спробі провести зміни «тихцем».

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