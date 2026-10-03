З початку року ОВДП принесли бюджету майже 374 млрд грн: яку дохідність отримують інвестори

У січні-вересні 2026 року уряд України залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) майже 374 млрд грн в еквіваленті. Загалом із початку повномасштабної війни ця сума сягнула майже 2,4 трлн грн, повідомив НБУ .

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ОВДП — це державні облігації, через які уряд позичає кошти на внутрішньому ринку, зокрема для фінансування бюджету.

За дев’ять місяців держава залучила:

318,5 млрд грн;

$452 млн;

€696,7 млн.

Водночас на погашення ОВДП за цей період спрямували 276,8 млрд грн, $650 млн та €557,8 млн. У вересні максимальна дохідність гривневих ОВДП становила 16,5% річних. Валютні облігації у вересні не розміщували.



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Скільки ОВДП тримають українці



Станом на 1 жовтня портфель ОВДП у власності фізичних осіб становив 167,5 млрд грн в еквіваленті. У юридичних осіб — 1,153 трлн грн, у нерезидентів — 17,7 млрд грн.

Таким чином, громадяни залишаються одним із джерел фінансування держави через купівлю облігацій, отримуючи за ними визначений дохід.

Як ми повідомляли, зовнішнє фінансування затримується: Мінфін не планує різко збільшувати запозичення через ОВДП