У січні-вересні 2026 року уряд України залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) майже 374 млрд грн в еквіваленті. Загалом із початку повномасштабної війни ця сума сягнула майже 2,4 трлн грн, повідомив НБУ.
З початку року ОВДП принесли бюджету майже 374 млрд грн: яку дохідність отримують інвестори
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
ОВДП — це державні облігації, через які уряд позичає кошти на внутрішньому ринку, зокрема для фінансування бюджету.
За дев’ять місяців держава залучила:
-
318,5 млрд грн;
-
$452 млн;
-
€696,7 млн.
Водночас на погашення ОВДП за цей період спрямували 276,8 млрд грн, $650 млн та €557,8 млн. У вересні максимальна дохідність гривневих ОВДП становила 16,5% річних. Валютні облігації у вересні не розміщували.
Читайте також: Мінфін продав облігації на 1,65 млрд грн: які ставки запропонували
Скільки ОВДП тримають українці
Станом на 1 жовтня портфель ОВДП у власності фізичних осіб становив 167,5 млрд грн в еквіваленті. У юридичних осіб — 1,153 трлн грн, у нерезидентів — 17,7 млрд грн.
Таким чином, громадяни залишаються одним із джерел фінансування держави через купівлю облігацій, отримуючи за ними визначений дохід.
Як ми повідомляли, зовнішнє фінансування затримується: Мінфін не планує різко збільшувати запозичення через ОВДП
Коментарі - 2
З початку року держава набрала додаткових боргів майже 374 мільярди гривень. Скільки повинна заплатити держава за ці борги, піднявши податки?
У вересні зросли виплати по кредитам які набирає Україна по ОВДП аж до 16,5% річних!
З набраних 374 мільярди боргів україна повинна заплатити відсотки — 62 мільярди гривень через рік, тобто на 62 мільярди брати нові борги — майже 430 мільярдів.
Ці гроші не використовуються на розвиток, а тільки на продовження війни, заробіток на поставках, відкати владі.
Таким чином, громадяни залишаються одним із джерел фінансування війни, яка далі знищує економіку.
Тобто Держава хвалиться — я змогла взяти кредитів на 374 мільярди.
Якби людина хвалилась — «я зміг за рік набрати кредитів на велику суму, більшу ніж в минулому році» — хіба його б поважали, чи вважали іді - отом???