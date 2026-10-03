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3 жовтня 2026, 9:00

З початку року ОВДП принесли бюджету майже 374 млрд грн: яку дохідність отримують інвестори

У січні-вересні 2026 року уряд України залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) майже 374 млрд грн в еквіваленті. Загалом із початку повномасштабної війни ця сума сягнула майже 2,4 трлн грн, повідомив НБУ.

У січні-вересні 2026 року уряд України залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) майже 374 млрд грн в еквіваленті.
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ОВДП — це державні облігації, через які уряд позичає кошти на внутрішньому ринку, зокрема для фінансування бюджету.

За дев’ять місяців держава залучила:

  • 318,5 млрд грн;

  • $452 млн;

  • €696,7 млн.

Водночас на погашення ОВДП за цей період спрямували 276,8 млрд грн, $650 млн та €557,8 млн. У вересні максимальна дохідність гривневих ОВДП становила 16,5% річних. Валютні облігації у вересні не розміщували.


Читайте також: Мінфін продав облігації на 1,65 млрд грн: які ставки запропонували


Скільки ОВДП тримають українці


Станом на 1 жовтня портфель ОВДП у власності фізичних осіб становив 167,5 млрд грн в еквіваленті. У юридичних осіб — 1,153 трлн грн, у нерезидентів — 17,7 млрд грн.

Таким чином, громадяни залишаються одним із джерел фінансування держави через купівлю облігацій, отримуючи за ними визначений дохід.

Як ми повідомляли, зовнішнє фінансування затримується: Мінфін не планує різко збільшувати запозичення через ОВДП

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+39
Romanenkas17
Romanenkas17
3 жовтня 2026, 11:04
#
Перефразуємо на нормальну мову, а не пафосну брехню:


З початку року держава набрала додаткових боргів майже 374 мільярди гривень. Скільки повинна заплатити держава за ці борги, піднявши податки?

У вересні зросли виплати по кредитам які набирає Україна по ОВДП аж до 16,5% річних!
З набраних 374 мільярди боргів україна повинна заплатити відсотки — 62 мільярди гривень через рік, тобто на 62 мільярди брати нові борги — майже 430 мільярдів.

Ці гроші не використовуються на розвиток, а тільки на продовження війни, заробіток на поставках, відкати владі.

Таким чином, громадяни залишаються одним із джерел фінансування війни, яка далі знищує економіку.
+
+15
Lesya31
Lesya31
3 жовтня 2026, 13:16
#
Бюджет це як гаманець держави. В гаманець можна заробити на роботі (зарплата, у держави — податки, доходи з виробництва, послуг) і можна взяти в кредит. ОВДП це кредит, думаю ніхто не буде спорити.

Тобто Держава хвалиться — я змогла взяти кредитів на 374 мільярди.

Якби людина хвалилась — «я зміг за рік набрати кредитів на велику суму, більшу ніж в минулому році» — хіба його б поважали, чи вважали іді - отом???
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